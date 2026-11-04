Milton Delgado y dos más: Los jugadores de Boca al límite de amarillas previo al cruce con Defensa

En un partido decisivo por la Tabla Anual, Boca Juniors tendrá tres jugadores en la cornisa para enfrentar al Halcón de Florencio Varela en la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura.

Boca Juniors tiene claro que no habrá un mañana cuando se enfrente a Defensa y Justicia por la última fecha del Torneo Clausura. El equipo de La Ribera sabe lo que necesita para ser campeón de la Tabla Anual, pero también que se enfrentará a un rival al que jamás venció. Ante tal escenario, nunca mejor dicho, cobra sentido la mítica frase del cántico: «Cueste lo que cueste».

Sin embargo, los Xeneizes tendrán que ser inteligentes, ya que pasarse de la raya puede costarles caro de cara a los playoffs del Torneo Clausura. Tal y como están las cosas, el conjunto del Vasco Arruabarrena tiene tres jugadores que se perderían el duelo de octavos de final si reciben una amonestación ante Defensa. Se prevé que dos de ellos formen parte del XI titular de Boca para enfrentar al Halcón.

Milton Delgado, Facundo “Jagger” Herrera y Ayrton Costa son los tres jugadores de Boca que llegan a la última fecha del Torneo Clausura (y a la definición de la Tabla Anual) con cuatro tarjetas amarillas acumuladas. Delgado y Herrera, debido a su vital rol, son los dos jugadores que estarán en la lupa.

Una más ante Defensa y Justicia les valdría una suspensión de un partido, lo que los dejaría al margen del duelo por los octavos de final. Si evitan recibir una amarilla, las tarjetas se limpian para la fase de eliminación directa.

Facundo Jagger Herrera, tras su primer gol en Boca, con Leonel Flores.

Posible cruce clave en octavos

Claro está que el cruce ante Defensa, en el que el título de la Tabla Anual estará en juego, es más importante que el de octavos de final. Al menos, así lo cree la mayoría de los hinchas xeneizes.

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Sin embargo, existe la posibilidad de que Boca y River Plate se crucen en los octavos de final del Torneo Clausura. De darse esa combinación, ese partido pasaría a tener mucha más importancia de la que, a priori, le dan los hinchas del equipo de La Ribera.

Por ahora: Boca vs Ind. Rivadavia en octavos

Por el momento, y previo al inicio de la última fecha, Boca se encuentra en el segundo puesto de la Zona A. Por ende, se estaría enfrentando al séptimo de la Zona B, que actualmente es Independiente Rivadavia. Todo puede pasar, no obstante, y así como la Tabla Anual tendrá una definición vibrante, también la tendrán los cierres de las dos zonas y la conformación de los 16 equipos clasificados a la siguiente fase.

Boca puede terminar en el primer, segundo, tercer o cuarto lugar de la Zona A, por lo que la única certeza es que disputará el duelo de octavos de final como local, en La Bombonera. El rival es una incógnita y podría ser incluso el conjunto millonario.

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Cruces de octavos antes de la fecha 16

Instituto vs. Sarmiento de Junín

Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia

Vélez Sarsfield vs. Barracas Central

Defensa y Justicia vs. Belgrano

Rosario Central vs. Independiente

Argentinos Juniors vs. Gimnasia de Mendoza

Gimnasia La Plata vs. Newell’s Old Boys

River Plate vs. Lanús

Hay cuatro equipos que pueden arrebatar un pasaje a los playoffs en la última fecha: San Lorenzo, Unión y Platense en la Zona A, y Huracán en la Zona B.

Tabla de posiciones

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En síntesis