Quién es el árbitro de Boca vs. Athletico Paranaense en el amistoso internacional

El encargado de impartir justicia en el compromiso de este miércoles es el colegiado argentino Luis Lobo Medina. Sus antecedentes con Boca.

Boca Juniors y Athletico Paranaense se ven las caras en un amistoso internacional de pretemporada. Ambos equipos buscarán un resultado positivo para aceitar sus piezas de cara a los objetivos del semestre, y el encargado de llevar las riendas de las acciones en el campo de juego será el colegiado Luis Lobo Medina.

El árbitro tucumano, internacional desde 2025, fue designado para impartir justicia en este compromiso de carácter preparatorio. Con 41 años, el oriundo de Banda del Río Salí, llega con el propósito de firmar una sólida actuación que le permita seguir consolidándose tanto en el plano local como en el ámbito continental.

Este no será el primer contacto de Lobo Medina con el Xeneize, ya que cuenta con antecedentes dirigiéndolo en la Copa Argentina: estuvo en la goleada por 5 a 0 ante Central Norte en 2025, así como en la clasificación por penales ante Almagro en la edición 2023. Además, en su trayectoria resalta haber impartido justicia en la final de ida del Reducido de la Primera Nacional 2022 entre Estudiantes e Instituto.

El cuerpo arbitral en el terreno de juego lo completarán sus compatriotas Sebastián Raineri y Juan Mamani, quienes oficiarán como jueces de línea, mientras que Federico Benítez se desempeñará como el cuarto árbitro.

El equipo arbitral de Boca vs. Athletico Paranaense

Árbitro: Luis Lobo Medina

Luis Lobo Medina Asistente 1: Sebastián Raineri

Sebastián Raineri Asistente 2: Juan Mamani

Juan Mamani 4to árbitro: Federico Benítez

A qué hora arranca y cómo ver en vivo y online el partido entre Boca y Athletico Paranaense

El encuentro entre el Xeneize y el Furaçao, que se llevará a cabo este miércoles 8 de julio desde las 21.00 horas, podrá verse en vivo únicamente a través de la plataforma deDisney+. La transmisión comenzará a las 20.50, es decir, 10 minutos antes del partido.

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