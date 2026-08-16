Jamie Vardy suena para un club de la Copa Sudamericana y podría ser rival de Boca

A los 39 años, el delantero inglés se encuentra con el pase en su poder y analiza una propuesta del fútbol sudamericano.

Aunque los torneos ya están en marcha en el fútbol sudamericano, aún están abiertos los mercados de pases. En ese contexto, Sao Paulo sondeó a Jamie Vardy, histórico delantero de la Premier League que se encuentra con el pase en su poder tras su experiencia en Italia.

El delantero de 39 años, héroe de Leicester City en la histórica conquista del certamen inglés en la temporada 2015-16, está en el radar del combinado paulista, que precisa experiencia y jerarquía para su línea ofensiva.

Según la información de Fabrizio Romano, el equipo brasileño ya le hizo saber al atacante sobre el interés. Ahora, Vardy analiza un puñado de propuestas en este mercado tras haber finalizado su contrato con Cremonese.

Sao Paulo se encuentra en una zona incómoda en el Brasileirao, muy cerca de la zona de descenso y, por el momento, fuera de toda competencia internacional para 2027. Mientras tanto, pelea por avanzar en la Copa Sudamericana en una serie incómoda de octavos de final.

Boca y Sao Paulo, posible cruce de cuartos de final

En medio de la expectativa por el posible arribo de Vardy, Sao Paulo empató por 1-1 en la ida ante Bolívar en La Paz. Esta semana, buscará la clasificación a cuartos de final como local. En caso de avanzar, su próximo rival saldrá de Boca o Recoleta. El Xeneize triunfó por 3-1 en La Bombonera e intentará sellar todo a su favor, este martes en Paraguay.

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