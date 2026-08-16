El campeón del mundo salió lesionado ante Argentinos Juniors y hay dudas sobre su presencia en Bogotá.

Ante Argentinos Juniors, River Plate consiguió este domingo una victoria que trajo alivio. Fue 2-0 por la Fecha 5 del Torneo Clausura 2026 para dejar atrás una racha de 5 derrotas consecutivas. Ahora, el Millonario debe enfocarse en la Copa Sudamericana.

Es que, este miércoles, visitará a Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final. De cara a este duelo, Eduardo Coudet tiene un importante problema por resolver si es que Gonzalo Montiel, lesionado ante el Bicho, no llega para el duelo en Bogotá.

Sin el campeón del mundo, el Millonario no tiene a otro lateral derecho disponible en la lista de buena fe más que el juvenil Yutiel Susano, de apenas 19 años. El central, que actúa por la banda en la Reserva, viene de recuperarse de una pubalgia y hace un mes no suma minutos en su división.

En caso de que Coudet crea que Susano no está listo para ocupar el lugar de Montiel, deberá improvisar con otros jugadores. Correr a la banda a algún central como Martínez Quarta u Otamendi o, incluso, atrasar a Joaquín Freitas, que viene jugando como volante por la derecha.

La lista de buena fe de River para la Copa Sudamericana

Tobias Ramírez

Juan Portillo

Anibal Moreno

Sebastian Driussi

Ángel Correa

Lautaro Rivero

Fausto Vera

Rafael Borré

Marcos Acuña

Thiago Almada

Juan Cruz Meza

Lautaro Pereyra

Tomas Galván

Santiago Espíndola

Lucas Martínez Quarta

Gonzalo Montiel

Nicolás Otamendi

Facundo González

Agustín Ruberto

Ezequiel Centurión

Joaquín Freitas

Thiago Acosta

Lucas Obregón

Santiago Beltrán

Franco Jaroszewicz

Valentín Lucero

Lucas Silva

Maximiliano Soria

Lucas Flores

Felipe Esquivel

Ángel Yutiel Susano

Tobías Andrada

Jonathan Spiff

Thiago Salvatierra

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El cuadro de la Copa Sudamericana 2026

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