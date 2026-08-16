Ante Argentinos Juniors, River Plate consiguió este domingo una victoria que trajo alivio. Fue 2-0 por la Fecha 5 del Torneo Clausura 2026 para dejar atrás una racha de 5 derrotas consecutivas. Ahora, el Millonario debe enfocarse en la Copa Sudamericana.
Es que, este miércoles, visitará a Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final. De cara a este duelo, Eduardo Coudet tiene un importante problema por resolver si es que Gonzalo Montiel, lesionado ante el Bicho, no llega para el duelo en Bogotá.
Sin el campeón del mundo, el Millonario no tiene a otro lateral derecho disponible en la lista de buena fe más que el juvenil Yutiel Susano, de apenas 19 años. El central, que actúa por la banda en la Reserva, viene de recuperarse de una pubalgia y hace un mes no suma minutos en su división.
En caso de que Coudet crea que Susano no está listo para ocupar el lugar de Montiel, deberá improvisar con otros jugadores. Correr a la banda a algún central como Martínez Quarta u Otamendi o, incluso, atrasar a Joaquín Freitas, que viene jugando como volante por la derecha.
La lista de buena fe de River para la Copa Sudamericana
- Tobias Ramírez
- Juan Portillo
- Anibal Moreno
- Sebastian Driussi
- Ángel Correa
- Lautaro Rivero
- Fausto Vera
- Rafael Borré
- Marcos Acuña
- Thiago Almada
- Juan Cruz Meza
- Lautaro Pereyra
- Tomas Galván
- Santiago Espíndola
- Lucas Martínez Quarta
- Gonzalo Montiel
- Nicolás Otamendi
- Facundo González
- Agustín Ruberto
- Ezequiel Centurión
- Joaquín Freitas
- Thiago Acosta
- Lucas Obregón
- Santiago Beltrán
- Franco Jaroszewicz
- Valentín Lucero
- Lucas Silva
- Maximiliano Soria
- Lucas Flores
- Felipe Esquivel
- Ángel Yutiel Susano
- Tobías Andrada
- Jonathan Spiff
- Thiago Salvatierra
Chacho Coudet explotó por la pregunta de un periodista tras la victoria de River ante Argentinos: “No te equivoques”
El cuadro de la Copa Sudamericana 2026
Datos clave
- Yutiel Susano: el jugador de 19 años podría reemplazar al lesionado Gonzalo Montiel.
- Copa Sudamericana: River Plate visitará a Independiente Santa Fe el próximo miércoles.
- Gonzalo Montiel: el lateral salió lesionado en el triunfo 2-0 contra Argentinos Juniors.