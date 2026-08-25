Ante las lesiones de sus defensores centrales, Vasco Arruabarrena promovió a Primera a una de las máximas promesas de Boca Predio.

De cara al duelo del próximo viernes ante Lanús por el Torneo Clausura 2026, Rodolfo Arruabarrena sorprendió al promover a Matías Satas a la Primera División de Boca Juniors. El defensor central zurdo, de 18 años, afronta su primera oportunidad en la máxima categoría y ya se entrena junto al plantel.

Si bien el oriundo de Morón ya había afrontado pretemporadas en Primera, sería la primera vez convocado para un partido. Se desempeña como un pilar de la defensa en la Reserva, actuando incluso en alguna oportunidad como lateral izquierdo, aunque su posición es la de segundo zaguero.

De 1.84 de altura, Satas tiene experiencia en las juveniles de la Selección Argentina, incluso como capitán, algo que marca su personalidad. Lideró a la Sub 15 en el Sudamericano de 2024 y, en 2025, lo hizo en el mismo certamen de la Sub 17 y en el Mundial de esa categoría.

En junio, Boca le extendió y mejoró su contrato como profesional hasta diciembre de 2029. Ya tuvo sondeos de Barcelona, entre otros equipos del exterior, y The Guardian lo reconoció como uno de los 60 jugadores más prometedores de la generación 2008.

Matías Satas, opción para Arruabarrena. (Foto: Getty)

Arruabarrena, con opciones reducidas en la defensa

El apretado calendario de Boca hace que cada lesión sea un importante dolor de cabeza para el Vasco Arruabarrena. La defensa es uno de los sectores más golpeados, con Lautaro Di Lollo volviendo a estar a disposición, pero con Ayrton Costa y Marco Pellegrino de baja.

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Luego de que Jagger Herrera tuviera sus primeros minutos en la Primera, Satas aparece como otra alternativa para la zaga, directamente desde Boca Predio. Ante Lanús podría ser convocado y soñará con su debut.

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