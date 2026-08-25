A falta del partido de River, la fecha tentativa de Boca vs. San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Resta la confirmación oficial, pero puertas adentro del Xeneize creen que los duelos ante los brasileños se jugarán el miércoles 9 y el 16 de septiembre.

Luego de dejar en camino a O’Higgins en los playoffs y a Recoleta en octavos de final, Boca tendrá una parada difícil en los cuartos de la Copa Sudamericana 2026, donde deberá enfrentar a San Pablo en busca de un lugar en las semifinales del certamen internacional.

Aún resta definirse un partido de los 8avos de final, ya que River e Independiente Santa Fe adeudan el compromiso de vuelta, que se jugará este miércoles desde las 21:30 en Núñez. La demora en dicha serie se dio debido al terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, cuando debía disputarse el duelo de ida.

A falta de dicha definición, la cual terminará derivando en la confirmación oficial de Conmebol de todas las fechas de 4tos de final, lo cierto es que en Boca ya tienen noción de una fecha tentativa para la ida y la vuelta de los cruces ante el conjunto paulista.

Según pudo saber BOLAVIP, el duelo de ida entre el Xeneize y San Pablo se jugaría el miércoles 9 de septiembre en La Bombonera, mientras que la llave se definirá al siguiente miércoles, el 16 de septiembre en el Morumbí.

Lógicamente, una vez que River e Independiente Santa Fe finalicen su serie, Conmebol hará oficial las fechas de los compromisos de los cuatro compromisos de cuartos de final.

El trofeo de la Copa Sudamericana (Getty)

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Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 están programados para septiembre. Esta instancia se jugará entre el martes 8 y el jueves 10 en lo que respecta a la ida, mientras que los encuentros de vuelta serán entre el martes 15 y el jueves 17. La serie entre Boca y el Tricolor se abrirá en La Bombonera y se definirá en el Morumbí.

Cabe destacar que los cruces definidos de 4tos de final son Boca – San Pablo, Atlético Mineiro – Santos, Montevideo City Torque – Cienciano y Vasco da Gama espera por el ganador de la llave entre River e Independiente Santa Fe.

El cuadro de la Copa Sudamericana 2026