Quiénes son Lautaro Mendieta y Rodrigo Bacidalupe, los juveniles que Arruabarrena convocó para Boca vs. Central Córdoba

Los juveniles de la Reserva fueron citados por primera vez en su carrera para jugar con el primer equipo.

De cara a la fecha 9 del Grupo A del Torneo Clausura, el entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, dio la lista con los 24 futbolistas convocados para enfrentar a Central Córdoba de Santiago del Estero en condición de local en La Bombonera, donde buscará una nueva victoria.

Dentro de la nómina, aparecen dos juveniles de la Reserva comandada por Mariano Herrón, y que fueron convocados por primera vez en su carrera, con el fin de darle nuevas variantes al ‘Vasco’. Los mismos son el mediocampista Lautaro Mendieta y el delantero Rodrigo Bacidalupe.

Por el lado de Mendieta, es un volante central de 20 años, que también puede jugar por la banda derecha. Su convocatoria al primer equipo se debe a las ausencias de Milton Delgado, quien se está recuperando de un desgarro, y a la de Camilo Rey Domenech, lesionado en la última práctica.

Lautaro Mendieta, jugador de Boca.

A lo largo de su trayectoria en la Reserva, lleva disputados un total de 41 partidos desde su debut oficial, a principios de 2025. Allí se despachó con dos goles y cuatro asistencias. Además, fue expulsado en una oportunidad y se consagró campeón de dos títulos en la temporada pasada.

Bacidalupe, por su parte, es un delantero de área de 19 años, y que también llega con recorrido en la Reserva, a tal punto que marcó un doblete en su última presentación, que terminó en victoria por 2 a 0 frente a Platense en condición de visitante.

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Rodrigo Bacidalupe, jugador de Boca.

Con contrato hasta diciembre de 2027, el delantero oriundo de Paraje Ombú lleva disputados un total de 39 partidos, en los que marcó seis goles y aportó otras cinco asistencias en 1715 minutos en cancha. Además, no recibió ni tarjetas amarillas ni rojas.

Los convocados de Boca para enfrentar a Central Córdoba

Arqueros : Leandro Brey y Javier García.

: Leandro Brey y Javier García. Defensores : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Matías Satas, Lautaro Blanco.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Matías Satas, Lautaro Blanco. Volantes : Leandro Paredes, Lautaro Mendieta, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Alan Velasco.

: Leandro Paredes, Lautaro Mendieta, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Alan Velasco. Delanteros: Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero, Milton Giménez, Rodrigo Bacidalupe, Enner Valencia.

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