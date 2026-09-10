Boca hoy: Zenón vendido, convocados vs. Central Córdoba y las bajas por lesión

Pasaron 48 horas desde el duelo ante Sao Paulo y La Bombonera ya se alista para un nuevo compromiso este viernes. Boca recibirá a Central Córdoba por la fecha 9 del Torneo Clausura antes de viajar a Brasil para definir el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Para dicho compromiso ante los santiagueños, el Vasco Arruabarrena dio a conocer este jueves la nómina de convocados. Entre otras noticias, se concretó la venta de Kevin Zenón y ya se perfila un 11 completamente alternativo para recibir a Central Córdoba. Todas las novedades del Xeneize de este jueves 10 de septiembre, a continuación.

Camilo Rey Domenech, desgarrado

El volante se suma a la enfermería xeneize luego de confirmarse que padece una lesión muscular de grado II en el aductor. Tendrá para dos semanas de recuperación.

Los convocados de Boca para enfrentar a Central Córdoba

Con un plantel repleto de lesionados y en medio de la llave de Sudamericana ante Sao Paulo, el Vasco Arruabarrena dio la nómina de convocados para enfrentar a Central Córdoba este viernes.

Sin Camilo Rey Domenech por una molestia en el aductor, sin Milton Delgado, quien sigue recuperándose pensando en el duelo en el Morumbí y sin Kevin Zenón por su salida a Atlas, se conocieron los citados para el duelo por la fecha 9 del Clausura. Además, sigue ausente Álvaro Montero, quien viajó a Colombia por cuestiones familiares.

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Arqueros : Leandro Brey y Javier García.

: Leandro Brey y Javier García. Defensores : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Matías Satas, Lautaro Blanco.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Matías Satas, Lautaro Blanco. Volantes : Leandro Paredes, Lautaro Mendieta, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Alan Velasco.

: Leandro Paredes, Lautaro Mendieta, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Alan Velasco. Delanteros: Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero, Milton Giménez, Rodrigo Bacidalupe, Enner Valencia.

Zenón, vendido al Atlas: los detalles

Atlas, equipo de la máxima categoría del fútbol de México, se interesó de forma contundente en los servicios del volante ofensivo de 25 años de edad y surgido de las divisiones inferiores de Unión de Santa Fe. Este miércoles por la noche, se limaron los últimos detalles y Zenón fue vendido por Boca

Si bien todavía no se confirmaron las cifras definitivas del traspaso de Zenón de manera oficial, Boca recuperará e incluso recaudará más que aquellos 3,5 millones de dólares que supo invertir por el 80% de la ficha del futbolista. Es que, en los números finos, el Xeneize lo vendió en 6 millones de dólares por el 100% del pase. El 20% restante le quedará a Unión.

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Más allá de que, en las últimas semanas, Zenón había recuperado algo de protagonismo en el primer equipo de Boca, nunca encontró un papel preponderante, por lo que la posibilidad de mudarse al fútbol mexicano y ser dirigido por un compatriota como Hernán Crespo en Atlas terminó por seducirlo por completo.

Nuevo indicio de Copa Argentina a favor de Boca

Luego de que Banfield elimine a Deportivo Riestra por penales tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios, en su cuenta oficial la Copa Argentina felicitó al Taladro por avanzar de ronda y allí publicó que jugará contra el ganador de la llave entre Racing y Boca.

De esta manera, todo indica que dentro de una semana, el próximo jueves 17 de septiembre, el ente regulador del certamen indicará que el fallo será a favor del Xeneize y de esta manera se mantendrá el resultado a su favor para disputar los cuartos de final ante la Academia.