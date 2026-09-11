River hoy: buscan a Viña desde Brasil y la racha de 38 meses que se cortaría

Todas las novedades del Millonario de este viernes 11 de septiembre, el día previo a enfrentar a Atlético Tucumán por la novena fecha del Clausura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 11 de septiembre de 2026, a un día de visitar a Atlético Tucumán en el Estadio José Fierro por la novena jornada de la Zona B del Torneo Clausura. Matías Viña se ausentó de Cantilo y se marchará del Millonario, el once que pondría Leonardo Ponzio ante el Decano que cortaría una racha de 38 meses, visitantes en Junín ante Sarmiento y qué pasa con Fabricio Bustos.

Viña se va de River

Según informó Germán García Grova, Cruzeiro está interesado en el lateral por izquierda uruguayo y avanzaría en su contratación, la cual sería a préstamo. De concretarse, el Millonario se desprendería del futbolista cuatro meses antes de la finalización de la cesión, lo que le ahorraría pagarle el salario en este tiempo.

Cabe destacar que el uruguayo no fue a los entrenamientos del pasado jueves ni de este viernes en el predio de Cantilo. Por otro lado, en caso de no concretarse lo de Cruzeiro, el lateral izquierdo rescindirá su préstamo con River y se volverá a Flamengo.

Cabe destacar que el uruguayo no fue a los entrenamientos del pasado jueves ni de este viernes en el predio de Cantilo. Por otro lado, en caso de no concretarse lo de Cruzeiro, el lateral izquierdo rescindirá su préstamo con River y se volverá a Flamengo.

Matías Viña. (Foto: Getty).

La formación de River que rompería una racha de 38 meses

Calendarios apretados, lesiones y rendimientos que no terminaban de convencer. Todos estos factores impidieron que River repita su formación en tres partidos consecutivos durante 38 meses. Si bien resta la definición oficial de Leonardo Ponzio, todo indica que el próximo sábado ante Atlético Tucumán, el Millonario formará exactamente igual que como lo hizo ante Banfield e Independiente Rivadavia.

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Si bien resta la confirmación oficial de Leonardo Ponzio, el Millonario visitaría al Decano el próximo sábado a partir de las 17.30 horas con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

De confirmarse esta formación, será la misma que utilizó Leonardo Ponzio en sus dos primeros partidos al frente del Millonario. En dichos encuentros, River superó por 3 a 2 a Banfield en el Florencio Sola e hizo lo propio ante Independiente Rivadavia en el Estadio Monumental con triunfo por 3 a 1.

El último antecedente de River formando exactamente igual en tres partidos consecutivos fue en julio de 2023, cuando Martín Demichelis era el entrenador. Estos duelos fueron ante Colón, San Lorenzo y Estudiantes. En esta último partido, los de Núñez gritaron campeón tras superar al Pincha en el Monumental por 3 a 1.

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En aquellos encuentros ante el Sabalera, el Ciclón y el Pincha, Martín Demichelis alineó desde el inicio a: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nicolás De la Cruz, Nacho Fernández, Esequiel Barco; Lucas Beltrán.

Leonardo Ponzio. (Foto: Prensa River).

River jugará con visitantes ante Sarmiento

El próximo domingo 4 de octubre a las 14.45 horas, River visitará a Sarmiento en Junín y todo indica que podrá llevar público. De confirmarse, el Millonario tendrá público fuera del Monumental por tercer partido consecutivo ya que tuvo ante Banfield en el Florencio Sola, tendrá el próximo sábado ante Atlético Tucumán en el José Fierro y ahora se sumaría el Eva Perón.

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¿Qué pasará con Fabricio Bustos?

En los últimos días corrió fuerte la versión de que Fabricio Bustos podría rescindir su contrato con River, algo que todavía no sucedió Las partes negocian para que se concrete y así el lateral pueda encontrar de manera más sencilla un destino. Este viernes cierra el libro de pases en Brasil y allí podría estar su próximo club. Mientras tanto, el ex Independiente sigue perteneciendo al Millonario.

Fabricio Bustos. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

Matías Viña se ausentó de las prácticas en Cantilo y concretará su salida de River.

se ausentó de las prácticas en Cantilo y concretará su salida de River. Leonardo Ponzio repetirá el once de River por tercer partido consecutivo tras 38 meses.

repetirá el once de River por tercer partido consecutivo tras 38 meses. River Plate jugará con público visitante ante Atlético Tucumán en el Estadio José Fierro.