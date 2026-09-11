Colapinto sufrió inconvenientes en una accidentada Práctica Libre 2 del GP de España 2026

El primer día del Gran Premio de España 2026 de la Fórmula 1 llegó a su fin. Tras una Práctica Libre 1 sin grandes incidencias en el circuito de Madring, en la segunda sesión del viernes llegó la primera bandera roja del fin de semana tras un fuerte accidente.
La Fórmula 1 se vive en Disney+
El protagonista del choque fue Arvid Lindblad, piloto de Racing Bulls que perdió el control de su monoplaza en la curva 13 y se estrelló contra el muro de contención. Franco Colapinto, por su parte, tuvo inconvenientes en su ala delantera y finalizó 15°, a cuatro posiciones de su compañero de equipo, Pierre Gasly.
Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de Alpine (Getty Images)
Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de España 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- George Russell (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
- Esteban Ocon (Haas)
- Liam Lawson (Red Bull)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Oliver Bearman (Haas)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Carlos Sainz (Williams)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Alex Albon (Williams)
- Checo Perez (Cadillac)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Lando Norris (McLaren) – NO SALIÓ
Se viene un gran fin de semana para Colapinto en Madrid: su rendimiento está y la evolución de Alpine también
Así fue el accidente de Arvid Lindblad en la FP2 del GP de España 2026
¡OTRA BANDERA ROJA EN ESTE VIERNES! Lindblad perdió el control de la parte trasera de su monoplaza y chocó contra el muro en la FP2.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 11, 2026
📺 #SpanishGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/AX0ur9SgM9
Próximas sesiones del GP de España 2026
Sábado 12 de septiembre
- Práctica 3: 7:30 horas
- Clasificación: 11 horas
Domingo 13 de septiembre
- Carrera: 10 horas
*Horarios de la República Argentina