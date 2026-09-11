Colapinto sufrió inconvenientes en una accidentada Práctica Libre 2 del GP de España 2026

La segunda sesión de libres estuvo protagonizada por un accidente de Arivd Lindblad que provocó la primera bandera roja del fin de semana.

El primer día del Gran Premio de España 2026 de la Fórmula 1 llegó a su fin. Tras una Práctica Libre 1 sin grandes incidencias en el circuito de Madring, en la segunda sesión del viernes llegó la primera bandera roja del fin de semana tras un fuerte accidente.

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El protagonista del choque fue Arvid Lindblad, piloto de Racing Bulls que perdió el control de su monoplaza en la curva 13 y se estrelló contra el muro de contención. Franco Colapinto, por su parte, tuvo inconvenientes en su ala delantera y finalizó 15°, a cuatro posiciones de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de Alpine (Getty Images)

Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de España 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Arvid Lindblad (Racing Bulls) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Esteban Ocon (Haas) Liam Lawson (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) Gabriel Bortoleto (Audi) Oliver Bearman (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Alex Albon (Williams) Checo Perez (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Lando Norris (McLaren) – NO SALIÓ

Así fue el accidente de Arvid Lindblad en la FP2 del GP de España 2026

¡OTRA BANDERA ROJA EN ESTE VIERNES! Lindblad perdió el control de la parte trasera de su monoplaza y chocó contra el muro en la FP2.



📺 #SpanishGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/AX0ur9SgM9 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 11, 2026

Próximas sesiones del GP de España 2026

Sábado 12 de septiembre

Práctica 3: 7:30 horas

Clasificación: 11 horas

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Domingo 13 de septiembre

Carrera: 10 horas

*Horarios de la República Argentina