El ex arquero destacó que hizo su carrera sabiendo que quería ser entrenador y destacó un detalle clave del Cholo Simeone en la Academia.

En marzo de 2026, Sergio Romero, anunció su retiro del fútbol profesional. Fueron casi dos décadas de una trayectoria extraordinaria que incluyó vestir las camisetas de Racing, Manchester United, Boca y la Selección Argentina. Su último club fue Argentinos Juniors, en el cual estuvo un par de meses antes de quedar con el pase en su poder.

En diálogo con Olé, Chiquito dejó en claro que su deseo es ser entrenador y así lo supo a lo largo de toda su carrera: “Me pasó algo muy loco porque viví la transición del Cholo Simeone. Era compañero suyo en Racing y, de un día para el otro, cuando se va Mostaza Merlo pasa a ser el técnico. Vi los cambios que hizo con el grupo y con sus compañeros al pasar a ser la cabeza del equipo. Ahí me dije: ´¿Cómo será eso? El día de mañana lo voy a intentar´“.

Además, agregó: “El Cholo me llevaba en su camioneta desde la práctica hasta el hotel cuando hacíamos doble turno, e iba todo el viaje hablándome de fútbol mientras tomaba agua. Es un apasionado total, un ´loco de la guerr´. Te diría que desde ese momento pensé con esa perspectiva. Jugué toda mi carrera pensando en ser técnico“.

Racing, su gran sueño

Romero debutó en Primera División con la camiseta de Racing, pero luego de un puñado de partidos se marchó al fútbol de los Países Bajos. Su regreso al fútbol argentino fue para jugar en Boca, algo que no cayó del todo bien en la Academia, pese a eso, su deseo es iniciar su camino como DT en el elenco de Avellaneda.

“Soy hincha de Racing y sería la gloria absoluta arrancar en el club del cual salí y al cual quiero. Obviamente que hoy tiene un gran técnico al que ojalá le vaya muy bien, porque es lo que todos los hinchas queremos: que a Racing le vaya bien como en la era de Gustavo (Costas), que nos regaló títulos. Pero soy consciente de que en algún momento tengo que arrancar y sumar esa primera experiencia.“, afirmó Romero.

Romero en Boca ante Racing en la Libertadores de 2023. (Foto: Getty).

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Romero sacó chapa de los grandes entrenadores que tuvo en su carrera

“Primero porque al ser arquero tenés la visión de todos tus compañeros desde el fondo. Siempre busqué ordenar al defensor para ocupar los espacios y que me patearan menos. Después, tuve la suerte de compartir tiempo con entrenadores extraordinarios: Sabella, Maradona, Coco Basile, Martino, Van Gaal, Mourinho o Ranieri. Y fui absorbiendo conocimientos de todos ellos“, dijo Romero.

¿Cómo jugarían sus equipos?

A Chiquito le consultaron qué idea futbolística tiene y dijo: “Para mí, el compromiso y el hambre van de la mano con el talento. Si lográs juntar esas dos cosas adentro del campo de juego -y no sólo en un partido, sino de manera constante-, se genera el contagio necesario para salir a jugar los 90 minutos”.

“Cuando comencé como futbolista, el sueño era llegar a ser profesional en Argentina e irme a Europa. Como entrenador no le voy a esquivar a eso tampoco. La idea es arrancar, que las cosas salgan bien y en algún momento poder dar el salto para dirigir allá. Ya tengo a un cuerpo técnico listo para arrancar. Y mucha ilusión”, completó Chiquito.

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