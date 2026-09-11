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Torneo Clausura

Las alineaciones de Boca y Central Córdoba por la fecha 9 del Torneo Clausura

El Xeneize recibirá al Ferroviario este viernes a partir de las 21.30 horas en La Bombonera con un equipo alternativo.

Tomás Belmonte y Darío Cáceres
© Getty - Prensa Central CórdobaTomás Belmonte y Darío Cáceres

Este viernes a partir de las 21.30 horas, Boca recibirá a Central Córdoba por la novena jornada de la Zona A del Torneo Clausura. Los de Rodolfo Arruabarrena necesitan sumar de a tres para mantenerse dentro de los ocho que clasifican a los Payoffs y para no perder terreno en la tabla anual. Por su parte, el Ferroviario quiere salir del fondo de la tabla y acercase a la zona de clasificación.

Boca llega al partido ante Central Córdoba luego de empatar 2 a 2 ante Gimnasia de Mendoza en condición de visitante, mientras que en el plano internacional, los de Vasco le ganaron 1 a 0 a Sao Paulo en La Bombonera por la ida de los cuartos de final.

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Por su parte, Central Córdoba, que acumula solamente siete puntos en el torneo local, viene de caer ante Independiente por 1 a 0 en el Estadio Único Madre de Ciudades. Los de Sebastián Domínguez buscan dar el golpe en La Bombonera, sumar de a tres y quedar a tiro de la zona de clasificación.

Alan Aguerre será el arquero del Ferroviario. (Foto: Prensa Central Córdoba).

Alan Aguerre será el arquero del Ferroviario. (Foto: Prensa Central Córdoba).

Las alineaciones de Boca y Central Córdoba

Boca: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marcos Pellegrino, Matías Satas; Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Alan Velasco; Sebastián Villa y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Darío Cáceres; Fernando Martínez, Lucas González, Matías Vera, Marco Iacobellis; Diego Barrera y Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Domínguez.

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DATOS CLAVE

  • Boca Juniors enfrentará a Central Córdoba este viernes a las 21:30 en La Bombonera.
  • Rodolfo Arruabarrena busca una victoria con Boca para acceder a los Payoffs del Clausura.
  • Central Córdoba cayó 1-0 ante Independiente y suma siete puntos en el torneo.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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