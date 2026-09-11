El Xeneize recibirá al Ferroviario este viernes a partir de las 21.30 horas en La Bombonera con un equipo alternativo.

Este viernes a partir de las 21.30 horas, Boca recibirá a Central Córdoba por la novena jornada de la Zona A del Torneo Clausura. Los de Rodolfo Arruabarrena necesitan sumar de a tres para mantenerse dentro de los ocho que clasifican a los Payoffs y para no perder terreno en la tabla anual. Por su parte, el Ferroviario quiere salir del fondo de la tabla y acercase a la zona de clasificación.

Boca llega al partido ante Central Córdoba luego de empatar 2 a 2 ante Gimnasia de Mendoza en condición de visitante, mientras que en el plano internacional, los de Vasco le ganaron 1 a 0 a Sao Paulo en La Bombonera por la ida de los cuartos de final.

Por su parte, Central Córdoba, que acumula solamente siete puntos en el torneo local, viene de caer ante Independiente por 1 a 0 en el Estadio Único Madre de Ciudades. Los de Sebastián Domínguez buscan dar el golpe en La Bombonera, sumar de a tres y quedar a tiro de la zona de clasificación.

Alan Aguerre será el arquero del Ferroviario. (Foto: Prensa Central Córdoba).

Las alineaciones de Boca y Central Córdoba

Boca: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marcos Pellegrino, Matías Satas; Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Alan Velasco; Sebastián Villa y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Darío Cáceres; Fernando Martínez, Lucas González, Matías Vera, Marco Iacobellis; Diego Barrera y Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Domínguez.

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La tabla de posiciones del Torneo Clausura

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