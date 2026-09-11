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Torneo Clausura

Alineaciones de Newell’s y Vélez para el duelo de la fecha 9 del Torneo Clausura

En el Coloso rosarino, la Lepra recibe al Fortín en el primer partido de la fecha 9 del certamen local.

Newell's y Vélez abren la fecha 9 en un partidazo
© Newell's - VélezNewell's y Vélez abren la fecha 9 en un partidazo

Newell’s Old Boys recibe a Vélez Sarsfield este viernes desde las 17:00 horas en el Estadio Marcelo Bielsa, en un prometedor encuentro que abrirá la fecha 9 del Torneo Clausura 2026.

La Lepra buscará estirar su invicto de local en este torneo y regalarle un triunfo a su gente en el Coloso, mientras que el Fortín llega peleando arriba a Rosario con la ilusión de llevarse los tres puntos para seguir prendido en lo más alto de la Zona A.

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El conjunto rosarino, dirigido por Frank Darío Kudelka, viene de hacer un gran desgaste tras empatar 1-1 en una nueva y vibrante edición del Clásico frente a Rosario Central. Por su parte, el elenco de Liniers al mando de Guillermo Barros Schelotto llega a este compromiso con el ánimo por las nubes luego de vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata en la jornada pasada.

A continuación, las formaciones de ambos equipos.

Las alineaciones de Newell’s y Vélez

Newell’s Old Boys: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti,Lucas Carrizo, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Santiago Solari y Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Juan Policella, Manuel Lanzini, Simón Escobar; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

La previa de Newell’s y Vélez: todo lo que tenés que saber

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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