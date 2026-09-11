Alineaciones de Newell’s y Vélez para el duelo de la fecha 9 del Torneo Clausura

En el Coloso rosarino, la Lepra recibe al Fortín en el primer partido de la fecha 9 del certamen local.

Newell’s Old Boys recibe a Vélez Sarsfield este viernes desde las 17:00 horas en el Estadio Marcelo Bielsa, en un prometedor encuentro que abrirá la fecha 9 del Torneo Clausura 2026.

La Lepra buscará estirar su invicto de local en este torneo y regalarle un triunfo a su gente en el Coloso, mientras que el Fortín llega peleando arriba a Rosario con la ilusión de llevarse los tres puntos para seguir prendido en lo más alto de la Zona A.

El conjunto rosarino, dirigido por Frank Darío Kudelka, viene de hacer un gran desgaste tras empatar 1-1 en una nueva y vibrante edición del Clásico frente a Rosario Central. Por su parte, el elenco de Liniers al mando de Guillermo Barros Schelotto llega a este compromiso con el ánimo por las nubes luego de vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata en la jornada pasada.

A continuación, las formaciones de ambos equipos.

Las alineaciones de Newell’s y Vélez

Newell’s Old Boys: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti,Lucas Carrizo, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Santiago Solari y Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Juan Policella, Manuel Lanzini, Simón Escobar; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

La previa de Newell’s y Vélez: todo lo que tenés que saber