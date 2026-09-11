Franco Colapinto, desconcertado tras las FP1 y FP2 del GP de España: “Estamos a años luz de los Racing Bulls”

El argentino habló tras las primeras dos sesiones en la nueva pista de la Fórmula 1 y dio sus sensaciones sobre lo que se vive adentro del Alpine en Madrid.

El GP de España en el flamante circuito de Madring ya es una realidad. Este fin de semana se está corriendo dicho Gran Premio de la Fórmula 1 y ya se realizaron las primeras dos sesiones de Prácticas Libres en las que Franco Colapinto fue protagonista.

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El argentino que pilotea para Alpine se estrenó en la pista de Madrid y no tuvo su mejor performance, al igual que Pierre Gasly. En ninguna de las dos sesiones de FP lograron meter a los monoplaza en el top 10, ya que Franco terminó 14° y 15° en dichas prácticas, mientras que el francés culminó 12° y 11°.

En un circuito tan complejo como el de Madring, cada detalle cuenta y podría ser determinante para la pelea por el campeonato. De hecho, Alpine sabe que su lucha es mano a mano con Racing Bulls por el quinto puesto, donde apenas hay 13 puntos de diferencia. Sin embargo, Colapinto notó serias diferencias con los autos de RB en las prácticas libres.

Luego de la FP2, el argentino habló y dejó constancia de eso: “Estamos a años luz de los Racing Bulls, hay que entender el porqué. Fue un día difícil, estábamos lejos y hay mucho por mejorar. En FP2 no dimos ningún salto”. Ahora, el equipo deberá encontrar el motivo de dicha distancia y mejorar los monoplazas para la FP3 y la qualy del sábado.

"ESTAMOS A AÑOS LUZ DE LOS RACING BULLS". Franco Colapinto no se mostró conforme con el rendimiento de su Alpine en las primeras dos prácticas libres en Madring.



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Justamente a tono con estas cuestiones que generaron problemas en los autos, Colapinto detalló: “Perdimos un poco de carga y atrás el auto va muy mal. De vuelta muy impredecible y un poco raro de manejar hoy. No dimos el paso de FP1 a FP2 que tendríamos que haber dado”.

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Por último, el ex Williams dio su análisis sobre el novedoso circuito y explicó por qué no salió a la pista con goma blanda: “No lo hice porque se me cruzó (Liam) Lawson en la curva larga. En general una pista difícil, es prácticamente imposible pasar a nadie. Veremos qué pasa el domingo, pero mucho por trabajar y entender”.

Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de España 2026

George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Oscar Piastri (McLaren) Nico Hülkenberg (Audi) Liam Lawson (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Audi) Pierre Gasly (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Fernando Alonso (Aston Martin) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Lance Stroll (Aston Martin) Alex Albon (Williams) Checo Perez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac)

Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de España 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Arvid Lindblad (Racing Bulls) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Esteban Ocon (Haas) Liam Lawson (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) Gabriel Bortoleto (Audi) Oliver Bearman (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Alex Albon (Williams) Checo Perez (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Lando Norris (McLaren) – NO SALIÓ

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Próximas sesiones del GP de España 2026

Sábado 12 de septiembre

Práctica 3: 7:30 horas

Clasificación: 11 horas

Domingo 13 de septiembre

Carrera: 10 horas

*Horarios de la República Argentina

En síntesis

Franco Colapinto finalizó 14° y 15° en las prácticas libres del GP de Madrid.

finalizó 14° y 15° en las prácticas libres del GP de Madrid. 13 puntos separan a Alpine y Racing Bulls por el quinto puesto del campeonato.

separan a Alpine y Racing Bulls por el quinto puesto del campeonato. Liam Lawson se cruzó en pista impidiendo el uso de neumáticos de compuesto blando.