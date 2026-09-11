River repetiría formación por tercer partido consecutivo luego de 38 meses

El Millonario visitará a Atlético Tucumán el próximo sábado a partir de las 17.30 horas por la novena fecha del Clausura.

Calendarios apretados, lesiones y rendimientos que no terminaban de convencer. Todos estos factores impidieron que River repita su formación en tres partidos consecutivos durante 38 meses. Si bien resta la definición oficial de Leonardo Ponzio, todo indica que el próximo sábado ante Atlético Tucumán, el Millonario formará exactamente igual que como lo hizo ante Banfield e Independiente Rivadavia.

Desde la salida de Eduardo Coudet, su sucesor –Leonardo Ponzio– no metió mucha mano en el equipo, aunque sí realizó algunos cambios interesantes posicionales y también se pudo ver una clara mejoría en lo que respecta a la presión alta tras pérdida, un sello del mejor River de Gallardo que casi nunca se pudo observar con el Chacho en el banco de suplentes.

¿Cómo formaría River ante Atlético Tucumán?

Si bien resta la confirmación oficial de Leonardo Ponzio, el Millonario visitaría al Decano el próximo sábado a partir de las 17.30 horas con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

De confirmarse esta formación, será la misma que utilizó Leonardo Ponzio en sus dos primeros partidos al frente del Millonario. En dichos encuentros, River superó por 3 a 2 a Banfield en el Florencio Sola e hizo lo propio ante Independiente Rivadavia en el Estadio Monumental con triunfo por 3 a 1.

El once de River que enfrentó a Independiente Rivadavia. (Foto: Getty).

¿Cuándo fue la última vez que River repitió formación en tres partidos seguidos?

El último antecedente de River formando exactamente igual en tres partidos consecutivos fue en julio de 2023, cuando Martín Demichelis era el entrenador. Estos duelos fueron ante Colón, San Lorenzo y Estudiantes. En esta último partido, los de Núñez gritaron campeón tras superar al Pincha en el Monumental por 3 a 1.

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En aquellos encuentros ante el Sabalera, el Ciclón y el Pincha, Martín Demichelis alineó desde el inicio a: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nicolás De la Cruz, Nacho Fernández, Esequiel Barco; Lucas Beltrán.

Martín Demichelis ante Estudiantes. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

River Plate no repetía la alineación en tres partidos consecutivos desde hace 38 meses.

no repetía la alineación en tres partidos consecutivos desde hace 38 meses. Leonardo Ponzio repetiría el once titular de River ante Atlético Tucumán el sábado.

repetiría el once titular de River ante Atlético Tucumán el sábado. River Plate acumula triunfos 3-2 ante Banfield y 3-1 contra Independiente Rivadavia.