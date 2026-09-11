Franco Mastantuono marcó un doblete en 60 segundos para sus primeros goles en Fiorentina

El surgido de las inferiores de River está a préstamo desde Real Madrid y dio vuelta un partido en un minuto.

Este viernes, Franco Mastantuono brilló en el fútbol italiano. En el partido correspondiente a la cuarta fecha de la Serie A entre Fiorentina y Venezia, el argentino pudo mostrar su mejor versión sobre el campo de juego y se despachó con dos goles. Fiel a su estilo tan característico, llevó a cabo su marca registrada, enganchando hacia su zurda.

Franco Mastantuono marcó sus primeros goles en Fiorentina. (Getty Images)

Cabe recordar que la Viola había perdido los tres encuentros por el campeonato doméstico, por lo que necesitaba cambiar la cara de manera urgente. No solo fue un pésimo arranque, sino que derivó en el cambio de director técnico, lo que evidencia que no fueron días fáciles. Además, el oriundo de Azul todavía no había marcado ningún tanto en Florencia.

Lo cierto es que iban perdiendo por la mínima y Franco recibió por derecha, como casi siempre. Tal como lo hace desde su irrupción en Primera, encaró al defensor, enganchó hacia adentro y sacó un violento remate para convertir el 1-1. De esta forma, el surgido de las divisiones inferiores de River, selló su primer grito con la camiseta de la Fiorentina.

¡¡EL PRIMER GOL DE MASTANTUONO EN LA FIORENTINA FUE UNA BELLEZA!! Enganche hacía adentro y fierrazo al primer palo, desde afuera del área, para poner el 1-1 de la Viola ante Venezia por la Serie A.



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Apenas un minuto más tarde de la emoción que significó un fuerte y necesario desahogo, Mastantuono marcó el 2-1 para dar vuelta el partido en tan solo 60 segundos de juego. Esta vez también empezó por derecha pero, cuando salió hacia su zurda, disparó al segundo palo y la pelota entró suavemente. Así las cosas, la Viola lo dio vuelta gracias al argentino.

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¡¡ES LA NOCHE SOÑADA PARA EL PIBE EX-RIVER!! Franco Mastantuono nuevamente metió gambeta para adentro y ahora definió a colocar al segundo palo, para sellar su DOBLETE y el 2-1 de la Fiore ante Venezia.



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Un dato importante a tener en cuenta es que está a préstamo desde Real Madrid. Cabe recordar que su primera temporada en la elite europea no fue la esperada por todos y menos por él, donde no pudo alcanzar una buena versión. Por ese motivo, el conjunto merengue lo cedió a Fiorentina, para que sume rodaje y vuelva en la siguiente temporada.