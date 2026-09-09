Horacio Melgarejo, el DT de Cienciano que prometió ganarle a Boca, reveló que quiere dirigir a River

Horacio Melgarejo, director técnico argentino del Cienciano de Perú, supo impactar en el marco del fútbol sudamericano como consecuencia de sus reiteradas declaraciones picantes, llamativas y hasta polémicas, fundamentalmente en conferencias de prensa. Y también por su buen trabajo en el propio combinado de Cusco.

En medio de ese panorama, Melgarejo dialogó, en exclusiva, con Bolavip Perú. Allí se sometió a un ácido ping pong de preguntas y respuestas y compartió un deseo que no muchos tenían en cuenta. El mismo tiene que ver con llegar a ser el entrenador de River Plate en algún momento. De hecho, el estratega de 53 años de edad no dudó ni un segundo al responder.

Cuando a Melgarejo se le preguntó por el equipo o el país en el que pretende dirigir en algún pasaje de su carrera, no demoró en inclinarse por la entidad del barrio porteño de Núñez. No es un detalle menor que el oriundo de Reconquista, provincia de Santa Fe, supo formar parte de las divisiones inferiores de River en su etapa como futbolista.

Paralelamente, entre otras respuestas, Melgarejo destacó de forma contundente a Lionel Messi, a quien seleccionó como el mejor jugador del momento, como el mejor futbolista de todos los tiempos y como el nombre propio al que le gustaría dirigir. También se inclinó por José Mourinho a la hora de volcarse por un entrenador actual e histórico.

Por otra parte, el entrenador de Cienciano elogió de manera categórica a Ángel David Comizzo, un histórico exarquero del Millonario. En medio de dicho ping pong de preguntas y respuestas con Bolavip Perú, el argentino destacó a su compatriota, de experiencia en el fútbol peruano, como un referente como director técnico.

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El andar del Cienciano de Melgarejo

Cienciano es una de las grandes revelaciones de la presente temporada de la Copa Sudamericana. De hecho, el combinado peruano se prepara para disputar los cuartos de final del propio certamen continental, donde se enfrentará a Montevideo City Torque de Uruguay buscando uno de los lugares disponibles en las semifinales.

En esta Copa Sudamericana, Cienciano ocupó el segundo puesto de un grupo también compuesto por Atlético Mineiro de Brasil, Juventud de Las Piedras de Uruguay y Academia Puerto Cabello de Venezuela. Posteriormente, barrió a Lanús en el repechaje para ingresar en los octavos de final y a Botafogo en dicha instancia, dando el gran golpe sobre la mesa.

Melgarejo prometió ganarle a Boca

Por otra parte, en una entrevista reciente con ESPN, Melgarejo vaticinó que se coronará campeón de la Copa Sudamericana, ganándole a Boca Juniors en la gran final de Barranquilla, Colombia: “Encima le voy a ganar. A Cienciano lo doy por descontado, pero ojalá que llegue un equipo argentino, en este caso Boca”, sentenció.

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DATOS CLAVE

Horacio Melgarejo expresó su anhelo de dirigir a River Plate en su carrera.

Cienciano enfrentará a Montevideo City Torque por los cuartos de la Copa Sudamericana.

Boca Juniors es el rival al que prometió ganarle en la final del torneo.