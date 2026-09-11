Viña no fue a Cantilo, negocia su salida de River y lo buscan desde Brasil

El uruguayo es el último de los apartados que se entrenaba en el predio de entrenamiento del Millonario a escasas cuadras del Monumental.

Este viernes cierra el libro de pases en Brasil y se espera que haya algunos movimientos. Matías Viña es el último de los apartados de River que debe definir su futuro y se le abrió una puerta interesante. El lateral izquierdo fue cedido a préstamo desde Flamengo hasta diciembre de 2026, por eso es que el Millonario debe encontrarle una salida.

Según informó Germán García Grova, Cruzeiro está interesado en el lateral por izquierda uruguayo y avanzaría en su contratación, la cual sería a préstamo. De concretarse, el Millonario se desprendería del futbolista cuatro meses antes de la finalización de la cesión, lo que le ahorraría pagarle el salario en este tiempo.

Matías Viña jugó el Mundial 2026 con Uruguay. (Foto: Getty).

Cabe destacar que el uruguayo no fue a los entrenamientos del pasado jueves ni de este viernes en el predio de Cantilo. Por otro lado, en caso de no concretarse lo de Cruzeiro, el lateral izquierdo rescindirá su préstamo con River y se volverá a Flamengo.

El paso de Matías Viña por River

Viña llegó a River a comienzos de 2026 a pedido de Marcelo Gallardo. El Muñeco quería tener una alternativa para Marcos Acuña y optó por el lateral uruguayo que venía de ser campeón de la Copa Libertadores con Flamengo. El charrúa tuvo buenos y malos partidos -como el resto de sus compañeros- pero a mitad de año apareció en una lista de jugadores apartados que no serían tenidos en cuenta de cara al segundo semestre. En su ciclo en Núñez jugó 14 partidos, no hizo goles, no brindó asistencias y fue expulsado en una oportunidad.

Matías Viña. (Foto: Getty).

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