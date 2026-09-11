Conmebol definió los árbitros para la revancha de cuartos de Libertadores y Sudamericana

La casa madre del fútbol sudamericano definió quiénes serán los encargados de impartir justicia la próxima semana en ambas competiciones.

Tres equipos argentinos siguen con vida en las copas internacionales, Boca en la Sudamericana, mientras que Estudiantes y Platense en la Libertadores. Por la ida de los cuartos de final de sus respectivos certámenes, hubo resultados diversos: el Xeneize ganó, en Pincha empató y el Calamar cayó.

Todas las series quedaron abiertas y todo puede pasar. Este viernes, la Conmebol dio a conocer quiénes serán los árbitros de todos los partidos de vuelta, tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana. Gustavo Tejera será el juez del duelo entre Sao Paulo y Boca, Jesús Valenzuela el de Corinthians y Estudiantes, mientras que Cristian Garay el de Platense y Fluminense.

¿Cómo salieron los partidos de ida de los argentinos en las Copas?

Boca fue el único equipo argentino que ganó en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, fue por 1 a 0 ante Sao Paulo en La Bombonera. Por su parte, Estudiantes igualó 1 a 1 ante Corinthians en Uno y Platense cayó por 2 a 0 ante Fluminense en el emblemático Estadio Maracaná.

Boca superó al Tricolor en La Bombonera. (Foto: Getty).

¿Cuándo se juegan los partidos de vuelta?

15/09 a las 19 horas: Platense vs. Fluminense – partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Platense vs. Fluminense – partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 15/09 a las 21.30 horas: Sao Paulo vs. Boca – partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Sao Paulo vs. Boca – partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 16/09 a las 21.30 horas: Corinthians vs. Estudiantes – partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Mirá el resumen de Bolavip de la ida de los cuartos de las Copas

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