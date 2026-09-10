14 millones de gasto y 13.2 de ingreso: el balance final del mercado de pases de Boca tras la venta de Zenón

Con la salida del volante a México, Juan Román Riquelme dio por finalizado el mercado de pases de Boca con cuatro ventas, más salidas y cuatro incorporaciones.

Luego de varios meses de movimientos, se terminó el mercado de pases para Boca con la más reciente venta de Kevin Zenón. El volante surgido en Unión fue traspasado este jueves 10 de septiembre al Atlas de Guadalajara a cambio de 6 millones de dólares por el 100% del pase y en las próximas horas viajará rumbo a México.

Con la salida de correntino oriundo de Goya, Boca concretó un mercado de pases con un total de 13 bajas, aunque solo 4 de ellas fueron mediante ventas. Las nueve restantes fueron cesiones y rescisiones de contrato. En cuanto a altas, se dieron cuatro incorporaciones: uno con el pase en su poder y tres traspasos. A continuación, un repaso al detalle de refuerzos y bajas.

Las altas de Boca en este mercado de pases

El primero en arribar fue Leandro Lozano. El uruguayo, procedente de Argentinos Juniors, llegó al Xeneize a cambio de 3.5 millones de dólares por el 100% de su pase. Pese a una lesión muscular durante agosto, el lateral derecho se adueñó de la posición a base de regularidad y buen trabajo dentro de la cancha.

Tras su llegada, Boca cerró el regreso de Sebastián Villa, por quien se desembolsó la elevada cifra de 6.5 millones de dólares que fueron destinados a Independiente Rivadavia. Álvaro Montero fue la tercera y última compra del Xeneize este mercado, procedente de Vélez a cambio de 4 millones de dólares.

Si bien luego se sumó Enner Valencia como el cuarto refuerzo, el ecuatoriano llegó con el pase en su poder, por lo que no generó gastos de traspaso. En total, con las tres incorporaciones realizadas como compra, Boca gastó 14 millones de dólares.

Las bajas de Boca en este mercado de pases

Si bien Zenón fue vendido al Atlas por 6 millones de dólares, a Boca le corresponde el 80% de ese monto, por lo que le quedarán 4.8 millones. Días atrás, se concretó la salida de Exequiel Zeballos rumbo al Monza de Italia a cambio de 4.6 millones de dólares.

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Además de dichos traspasos, el Xeneize también vendió en este mercado a Mauricio Benítez al Royal Amberes por 2.5 millones y a Marcelo Saracchi a cambio de 1.3 millones al Houston Dynamo. En total, lo que recaudó Boca por estas ventas fueron 13.2 millones de dólares.

Más allá de los traspasos que se hicieron efectivos, Boca cedió a seis futbolistas: Agustín Martegani (a Independiente Medellín), Marcelo Weigandt (a Liga de Quito), Gonzalo Gelini (a Peñarol), Lucas Janson (a Gimnasia LP), Iker Zufiaurre (a Albion FC) y Juan Barinaga (a Racing). Además, Ander Herrera, Edinson Cavani y Nicolás Orsini se marcharon como agentes libres.

En síntesis

Kevin Zenón fue vendido al Atlas de México por 6 millones de dólares .

fue vendido al Atlas de México por . Boca sumó 4 refuerzos y gastó 14 millones de dólares en compras.

y gastó en compras. El club concretó 13 bajas y recaudó 13.2 millones de dólares en ventas.