Tras la clasificación de Banfield, el nuevo indicio que dio Copa Argentina sobre el fallo a favor de Boca

En sus redes sociales, la cuenta oficial del certamen dio a entender que el Xeneize clasificará a la próxima instancia.

A falta de una semana para el fallo definitivo sobre el pedido de Vélez para quedarse con los puntos del partido ante Boca por los octavos de final de la Copa Argentina, desde el certamen dieron un nuevo indicio en el que indica que el Xeneize se quedará con la clasificación a los cuartos de final.

Es que, luego de que Banfield elimine a Deportivo Riestra por penales tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios, en su cuenta oficial la Copa Argentina felicitó al Taladro por avanzar de ronda y allí publicó que jugará contra el ganador de la llave entre Racing y Boca.

De esta manera, todo indica que dentro de una semana, el próximo jueves 17 de septiembre, el ente regulador del certamen indicará que el fallo será a favor del Xeneize y de esta manera se mantendrá el resultado a su favor para disputar los cuartos de final ante la Academia.

El primer indicio que dio AFA sobre el fallo a favor de Boca

En la previa del duelo entre Banfield y Deportivo Riestra, el sitio de la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer los días para cada enfrentamiento de cuartos, y allí dejó un nuevo indicio que señala que Boca será quien juegue los cuartos de final de la Copa Argentina.

“Domingo 27 de septiembre: Racing Club vs. Boca Juniors, en horario y estadio a confirmar“, marca la página oficial de la casa madre del fútbol argentino, descartando una posible clasificación de Vélez. En principio, los equipos se verían las caras en el Estadio Mario Alberto Kempes.

La postura oficial de Boca

Hasta el momento, Boca no emitió ningún comunicado tras el reclamo de Vélez, pero sí habló de lo sucedido su presidente: Juan Román Riquelme. “No lo vi el comunicado, sé que algo pusieron. Boca el miércoles ganó merecidamente, fue superior a su rival“, declaró luego de ser consultado por la situación.

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“En Copa Argentina ahora tenemos a Racing, que tiene buen equipo, un buen entrenador. Todos los partidos son complicados. Los partidos se ganan adentro de la cancha y Boca lo ganó merecidamente. Hasta lo pudo haber perdido por el penal, pero así es el fútbol. Hay que pensar en el partido de hoy”, agregó.

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