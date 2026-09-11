Óscar Córdoba destacó a Álvaro Montero: “Va a marcar un espacio importante en Boca”

Álvaro Montero fue el tercer refuerzo de Boca en este mercado de pases, solo por detrás de Leandro Lozano y Sebastián Villa. El Xeneize pagó 4 millones de dólares por su pase desde Vélez para convertirlo en el arquero titular ante la dura lesión que sufrió Agustín Marchesín a mediados de año.

Luego de unos partidos iniciales en los que generó dudas, el colombiano comenzó a ganar confianza y se transformó en una pieza importante para el Vasco Arruabarrena, quien lo elogió constantemente y lo mantuvo en el 11 inicial pese a algún tambaleo.

En este contexto, una palabra más que autorizada fue muy elogiosa hacia Montero y hacia el accionar del DT con su golero. Es que Óscar Córdoba habló este viernes en ESPN F90 y reconoció el presente del 1 colombiano que defiende los tres palos xeneizes.

“Destaco la confianza que le dio el Vasco a Montero cuando lo estaban criticando muchísimo. Yo decía que había que darle tiempo, llevaba apenas tres partidos”, comenzó el bicampeón de América y campeón del mundo con Boca. Además, añadió: “Me gusta Montero. Lo dije en una entrevista, creo que con ustedes, hace tiempo: para mí es un arquero que va a marcar un espacio bastante importante en Boca“.

A la hora de describirlo como arquero, Óscar no dudó en resaltar virtudes, aunque también defectos del nacido en El Molino: “Sus dos metros de estatura lo convierten en una muralla. Lo único que le dije, y es un detalle a corregir, es que por su altura es un muchacho que nunca se acostumbró a trabajar la geometría”.

“Yo soy un arquero de 1.84 m. Para poder estar por encima de todos en un centro, tengo que trabajar muy fuerte el salto para lograr saltar unos 50 centímetros, y así sumárselos a los 2.30 m de mi alcance. En cambio, un arquero de dos metros que levanta las manos llega a casi tres metros de altura. Si a eso le sumas un salto de 50 centímetros, agarra la pelota a cuatro metros; no le va a ganar nadie. Esto lo hablé con él incluso”, continuó analizando Córdoba.

Publicidad

Ante una consulta respecto a una posible consulta de Boca sobre su incorporación, el ex arquero que hoy tiene 56 años exclamó: “No, fue solo una declaración pública en la que expresé que, para mí, era el arquero para la Selección de Colombia. Lo que pasa es que el arquero que más confianza generaba en la Selección era Vargas; él fue el arquero del proceso”.

"VA A DARLE MUCHO A BOCA"



Óscar Córdoba elogió a Montero, su compatriota que actualmente defiende los tres palos del Xeneize.



▶️ Mirá #ESPNF90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/WwTg56RCRj — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 11, 2026

Para cerrar, Córdoba reflexionó más en detalle sobre esta mala racha inicial que transitó Montero: “Es normal. Podría haber trastabillado de no haber encontrado la confianza del Vasco. Otro técnico quizás hubiera dicho que no le daba confianza y lo bajaba. Pero ante una inversión tan grande, tenés que respaldarlo en lugar de tirarlo a la guerra; decirle: ‘Usted vale esto y ya me demostró sus condiciones'”.

Publicidad

Montero no juega esta noche vs. Central Córdoba

Después de haber sido determinante en la victoria de Boca por 1 a 0 ante Sao Paulo, Álvaro Montero viajó en avión directamente hacia Colombia. Rodolfo Arruabarrena le dio permiso al arquero para salir del país debido a la muerte de su abuela en las últimas horas.

“Hoy, antes del partido falleció la abuela y ahora está viajando a Colombia. Es un golpe duro para él, pero estuvo presente e hizo una buena actuación“, declaró el director técnico del Xeneize en conferencia de prensa luego del triunfo en La Bombonera.

Los números de Montero en Boca

Desde su llegada a Boca, el colombiano lleva 14 partidos atajados, en los que le convirtieron 12 goles y mantuvo cinco vallas invictas.

Publicidad

En síntesis