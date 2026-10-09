El Xeneize se midió ante el conjunto alemán en Miami por el Mundial de Clubes 2025, en lo que fue triunfo de los europeos por 2 a 1.

El 20 de junio de 2025, en el marco de la segunda fecha del Mundial de Clubes 2025, Boca y Bayern Munich se vieron las caras en Miami. El duelo fue parejo y terminó 2 a 1 para el conjunto europeo, que se lo llevó sobre el final del partido con un tanto de Michael Olise. Juvenal Rodríguez, por entonces ayudante de campo de Miguel Ángel Russo, reveló una charla inédita que tuvo el entrenado argentino con Vincent Kompany.

En diálogo con Super Deportivo Radio, Juvenal contó: “El día que jugamos contra el Bayern Múnich, en el Mundial de Clubes, cuando Kompany se le acerca y le dice que para él era un gran honor y placer conocer a alguien que era la esencia del fútbol, como era Miguel“.

Además, agregó: “Él fue y se le acercó al banco. No es lo mismo que se acerca, que las dos personas se encuentran con los técnicos como que hay un protocolo y se encuentran y se saludan. No, fue antes de que pasara. Fue a saludarle, a decirle algo a Miguel. La verdad uno, a ver, no se sorprende por lo que era Miguel”.

“Y hay personas, personas que son distintas y diferentes. Él era un distinto y no estamos hablando lo que tú dices de popularidad. Si no era un distinto, llámalo como ahora dicen del aura, llámalo como quieras. Pero Miguel aparecía y transmitía a mí, me transmitía seguridad y tranquilidad”, completó Juvenal.

🫂🤝"KOMPANY SE ACERCÓ A MIGUEL RUSSO Y LE DIJO: ´ES UN GRAN HONOR CONOCER AL HOMBRE QUE ES LA ESENCIA DEL FÚTBOL´"



🔝A un año de la partida de MIGUEL RUSSO, Juvenal Rodríguez reveló en @SuperDeporRadio cuando el DT del @FCBayern se rindió ante Miguelo en el MUNDIAL DE CLUBES. pic.twitter.com/8pv5f1CZMS — Emiliano Nunia (@EmiNunia4) October 8, 2026

A un año de la pérdida de Miguel

Poco después de aquel Mundial de Clubes, la salud de Miguel Ángel Russo empeoró y el 8 de octubre partió de este mundo. Fueron muchos los reconocimientos para una figura fundamental del fútbol argentino. Sin ir más lejos, Boca construirá un nuevo gimnasio en su predio y le pondrá el nombre de Miguelo.

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