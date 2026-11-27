El español se refirió al roce entre ambos monoplazas en una curva mientras se desarrollaba la segunda práctica libre en Qatar.

No ha sido el mejor viernes para ambos Alpine y Franco Colapinto lo sabe. El circuito del GP de Qatar expone varias de las debilidades de los monoplazas que conducen el argentino y Pierre Gasly. Por eso, repetir la hazaña de Las Vegas, donde finalizaron en el quinto y sexto lugar de la carrera, parece casi una utopía.

La Fórmula 1 se vive en Disney+

Luego de la FP2, en la que Colapinto terminó 15°, el argentino habló y se mostró notoriamente disconforme con su performance: “Hay que trabajar para intentar mejorar y dar un salto para mañana. No fue particularmente un buen día“, expresó el argentino con ESPN.

Sin embargo, no fue el único piloto que habló en zona de prensa. Otro de los integrantes de la parrilla de la Fórmula 1 dio sus testimonios tras las tandas de este viernes y, sorpresivamente, arremetió contra Colapinto.

Es que Carlos Sainz, piloto de Williams, resaltó una acción puntual de la FP2 en la que Franco lo sobrepasó, pero al no verlo, se tocaron levemente en una curva. Enojado con la situación, el español explotó.

“Ya van un par de viernes en los que Franco se comporta de forma un poco complicada conmigo. No entiendo qué hace los viernes, porque corre como si fuera domingo… supongo que es cosa de la juventud. Puede ser que tenga que hablar con él“, señaló en pleno paddock el ex Ferrari, directamente hablando sobre el piloto de Alpine.

APROVECHÓ COLAPINTO: el argentino superó a Sainz y provocó la reacción de George Russell.



📺 Mirá TODA la 🏎️ #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla pic.twitter.com/PRZboYOTFE — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 27, 2026

Publicidad

Clima caliente entre dos de los pilotos de habla hispana en la parrilla. Volverán a verse este sábado, en la FP3 y posteriormente en la clasificación, última instancia del Gran Premio de Qatar antes de la carrera del domingo.

Cronograma del Gran Premio de Qatar 2026

Viernes 27 de noviembre

Práctica Libre 1: 10.30 a 11.30 | DISPUTADA

Práctica Libre 2: 14.00 a 15.00 | DISPUTADA

Sábado 28 de noviembre

Práctica Libre 3: 11.30 a 12.30

Clasificación: 15.00 a 16.00

Publicidad

Domingo 29 de noviembre

Carrera: 13.00

Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de Qatar

Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) Alexander Albon (Williams) Franco Colapinto (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Rafael Câmara (Haas) Oliver Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Checo Pérez (Cadillac)

Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Qatar 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) Liam Lawson (Racing Bulls) Rafael Câmara (Haas) Alexander Albon (Williams) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Jak Crawford (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Checo Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac)