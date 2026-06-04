La salida de Claudio Úbeda de Boca era prácticamente un hecho desde el momento en el que no se cumplieron los objetivos del semestre. La temprana eliminación tanto en el Torneo Apertura -en octavos ante Huracán- como en la Copa Libertadores -fase de grupos- hicieron que la dirigencia del Xeneize decida no renovar el contrato del Sifón.

Boca hizo oficial la salida de Claudio Úbeda como entrenador el pasado martes, junto a él también se fue Juvenal Rodríguez, el ayudante de campo que había llegado de la mano de Miguel Ángel Russo. Juvenal dialogó con Dsports y afirmó: “Cuando finalizamos nuestro vínculo con Boca, pude terminar de entender la ausencia de Miguel Russo, yo llegué a Argentina gracias a él y luego fui conociendo a Claudio Úbeda”.

Además, agregó: “Siempre me quedará marcada la manera en la que él vive el fútbol. Todos sabemos la importancia que tiene un club como Boca, si no es por Miguel es algo que no lo hubiera vivido. La Bombonera es una cosa de locos y haber vivido partidos importantes como un Superclásico es algo que siempre me va a quedar marcado. Boca es Boca, y desde la partida de Miguel sentimos un grandísimo respeto por parte de los jugadores”.

Juvenal quiere seguir trabajando con Úbeda

Juvenal también dijo: “La vida en Boca era maravillosa, Boca es una cosa puertas para adentro y otra cosa puertas para afuera. Todo lo que pasa en Boca se magnifica muchísimo. Claudio es un hombre muy inteligente y muy tranquilo, tuvo la seriedad para ir por el camino correcto tras lo que fue la partida de Miguel”.

Juvenal Rodríguez junto a Claudio Úbeda. (Foto: Getty).

“Tenemos la idea de seguir trabajando todos juntos como cuerpo técnico, habíamos tocado este tema antes de la salida de Boca, porque creemos que Miguel por algo nos unió. No sabemos el hecho de que si avanzábamos en Copa Libertadores seguíamos en el club, estábamos enfocados en el día a día y en el partido a partido“, agregó Juvenal.

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“Todo lo hicimos con mucha prudencia, nunca tocamos el tema de nuestra continuidad en Boca La experiencia que adquirí en Boca fueron como 15 años de carrera. El fútbol argentino es otra cosa y Boca también. El equipo tuvo rendimientos muy buenos, el primer tiempo contra Cruzeiro es uno de ellos: jugamos uno de nuestros mejores 45 minutos, pero luego el rival mejoró y nos empató. El último partido ante Universidad Católica no se dio como esperábamos“, concluyó Rodríguez.

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