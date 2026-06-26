Rodrigo Aguirre respondió al supuesto interés de Boca antes del duelo entre Uruguay y España: “Con total sinceridad”

El delantero de 31 años solo disputó 8 minutos en lo que va de la Copa del Mundo.

Desde la concentración de la Selección de Uruguay en Playa del Carmen surgió con fuerza el rumor del interés de Boca en Rodrigo Aguirre, delantero que a inicios de año se vinculó a los Tigres de la UANL, procedente del América de México. Se dijo incluso que el uruguayo ya tenía apalabrado un preacuerdo con El Xeneize, lo que facilitaría las negociaciones de club a club.

Bolavip no pudo confirmar la existencia real de esos contactos que sugirió la prensa uruguaya. Tampoco lo hizo el propio futbolista, quien al ser consultado por ello en la conferencia de prensa previa al duelo entre La Celeste y España, eligió enfocarse solo en el objetivo de sellar boleto a los dieciseisavos de final del Mundial.

“La verdad que no me puedo permitir salirme de lo que es el partido con España. Te respondo con total sinceridad. Estoy enfocado en todo esto. Hoy entrenamos por la mañana, almorzamos y viajamos. Llegamos y me vine para acá. Entonces, lo único que puedo decir es eso”, dijo Aguirre.

El delantero de 31 años casi no sumó minutos en lo que va del Mundial. Ingresó a los 90 minutos en el estreno ante Arabia Saudita, por lo que solo estuvo en cancha durante los 8 minutos de adición, y no salió del banco de suplentes en el partido ante Cabo Verde.

ASÍ REACCIONÓ EL BÚFALO SOBRE SU SUPUESTO FICHAJE DE BOCA JR



Así reaccionó el Búfalo Aguirre cuando le preguntaron sobre su supuesto fichaje con Boca Juniors.



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Desde su arribo a Tigres de la UANL en febrero, disputó 21 partidos oficiales en los que acumuló 1.493 minutos en cancha, con aporte de 5 goles y 3 asistencias. Solo en tres de esos partidos ingresó desde el banco de suplentes, lo que marca que es un futbolista importante para el DT Guido Pizarro.

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El presente de Uruguay en el Mundial

También como parte de su conferencia de prensa, Rodrigo Aguirre reconoció que no esperaban llegar al cierre de la fase de grupos con España en la situación de apremio en la que se encuentra la Selección de Uruguay, que solo cosechó dos puntos producto de sus empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde.

“No esperábamos el empate contra Cabo Verde, tampoco contra Arabia. Al principio se siente como un golpe por no conseguir lo que queríamos. Nosotros estamos acostumbrados y no hay nadie en la plantilla que no haya pasado por algo así en su club”, manifestó.

Data clave

Rodrigo Aguirre disputó solo ocho minutos con la Selección de Uruguay en este Mundial.

disputó solo ocho minutos con la Selección de Uruguay en este Mundial. Cinco goles y tres asistencias registra el delantero en 21 partidos con Tigres.

registra el delantero en 21 partidos con Tigres. Dos puntos tiene la Selección de Uruguay tras empatar ante Arabia y Cabo Verde.