El Fortín todavía no ejecutó la opción de compra por el arquero colombiano, que en las últimas horas arregló con el Xeneize.

Con los focos puestos de los amantes del fútbol en el Mundial 2026, el mercado de pases no se detiene en el fútbol argentino y Boca quedó a un paso se cerrar la llegada de su segundo refuerzo. Se trata de Álvaro Montero, arquero colombiano que se encuentra en la Copa del Mundo con su selección. El portero se sumará a la lista de altas del Xeneize, la cual inauguró el lateral por derecha Leandro Lozano.

Montero llegó a Vélez desde Millonarios. Lo hizo a préstamo con opción de compra, pero el Fortín todavía no la ejecutó y en Boca aceleraron por el arquero mundialista. Ya hay acuerdo entre el jugador y el Xeneize, por lo que todo indica que el traspaso se realizará cuando la Selección Colombia finalice su participación en el Mundial.

¿Quién es Álvaro Montero?

Álvaro David Montero Perales nació el 29 de marzo de 1995 en El Molino, La Guajira, Colombia. Sus primeros pasos en el fútbol profesional fueron en Sao Caetano de Brasil allá por el año 2013, cuando el elenco brasileño se encontraba en la Segunda División. Allí compartió plantel con el memorable Rivaldo, que por entonces atravesaba el final de su exitosa trayectoria.

Tras su paso por el fútbol brasileño, Montero se destacó en la Selección Sub 20 y en 2015 disputó tanto el Sudamericano como el Mundial de Nueva Zelanda. Ese mismo año arribó a San Lorenzo como una promesa, pero solamente fue en dos oportunidades al banco de suplentes sin llegar a atajar.

Montero en la Selección Colombia. (Foto: Getty).

Luego de un corto ciclo en Cúcuta Deportivo, Montero arribó a Deportes Tolima y allí mostró una gran versión, lo que lo llevó a ser convocado para la Copa América 2019 y también para las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, en las que los cafeteros no lograron clasificar.

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Para 2022, el arquero de más de 2 metros de altura desembarcó en Millonarios de Colombia y sus rendimientos siguieron siendo muy buenos, por lo que Néstor Lorenzo lo citó regularmente, tanto para las Eliminatorias como también para la Copa América 2024.

Su paso por Vélez

A mediados de 2025, Álvaro Montero regresó al fútbol argentino tras su fallido paso por San Lorenzo. Vélez apostó por él y el colombiano no falló: se convirtió en una de las figuras del elenco de Liniers. En el Fortín acumula 19 partidos jugados en los que recibió 14 tantos y tuvo 8 vallas invictas. Al no ser ejecutada la opción de compra, todo indica que su destino estaría en Boca.

Álvaro Montero en Vélez. (Foto: Prensa Vélez).

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