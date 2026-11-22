El Ruso convirtió el 1-0 del Xeneize y los hinchas corearon su apodo cuando fue reemplazado en el segundo tiempo.

Este sábado por la noche, Boca se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 y cortó la extensa sequía de 18 años sin conseguir títulos internacionales. En ese sentido, al término del partido rompió el silencio Santiago Ascacibar en medio de los festejos sobre el campo de juego del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

El Ruso convirtió el 1-0 del Xeneize a los 15 minutos del primer tiempo, que empezó a torcer la historia para el lado del conjunto de la ribera. Fiel a sus características, apareció dentro del área rival para aprovechar un rebote y no dudó: de volea, rompió el arco y desató un delirio. De yapa, 3 minutos antes había anotado pero fue anulado por posición adelantada.

¡¡AHORA SÍ VALE, RUSO!! ¡¡ASCACÍBAR SE ENCONTRÓ CON LA PELOTA DENTRO DEL ÁREA Y MARCÓ EL PRIMERO DE BOCA VS. ATLÉTICO MINEIRO EN LA FINAL DE LA CONMEBOL #SUDAMERICANA!!



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Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con TNT Sports al término de la final de la Copa Sudamericana, el volante fue sincero. “Toda la vida soñé con que corearan mi nombre“, confesó Ascacibar en primera instancia. Pocos segundos más tarde, también sentenció: “Uno está más que agradecido y feliz por eso. Me emociona un montón“.

"TODA LA VIDA SOÑÉ CON QUE COREARAN MI NOMBRE"



Ascacíbar expresó su emoción por el reconocimiento de los hinchas de Boca.



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En ese momento, el Ruso hizo referencia al instante en el que fue reemplazado a falta de 13 minutos de juego para que ingrese Rodrigo Battaglia en su lugar. Allí, fue ovacionado por los hinchas de Boca que repetían una y otra vez su apodo, en agradecimiento por el tanto que abrió el partido. Mientras tanto, a él se lo veía visiblemente emocionado.

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Un dato importante a tener en cuenta es que estuvo en duda hasta último momento. Sin ir más lejos, el viernes no pudo entrenar a la par de sus compañeros y fue preservado por el cuerpo técnico, que lo esperó hasta el final. Sin embargo, como respondió bien en la entrada en calor, Arruabarrena se la jugó, confió en Ascacibar y le pagó con gol.

Santiago Ascacibar, autor del primer gol de Boca para ganar la Copa Sudamericana 2026. (Getty Images)

Cabe recordar que el mediocampista llegó a principios de año a cambio de 2,6 millones de euros, procedente desde Estudiantes de La Plata y rápidamente se convirtió en titular indiscutido. Durante lo que va del año, el Ruso disputó un total de 46 partidos oficiales con el Xeneize, donde convirtió 10 goles y repartió 2 asistencias a sus compañeros.