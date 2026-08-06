La verdad de los 4 jugadores de Boca “olvidados” en la puerta del Estadio Tomás Adolfo Ducó

Montero, Villa, Romero y Ascacibar no se fueron en el micro, pero no por una desinteligencia organizativa. Detalles.

Luego de la gran victoria de Boca sobre Estudiantes, se viralizó un video con Álvaro Montero, Sebastián Villa, Ángel Romero y Santiago Ascacibar parados en la puerta del Estadio Tomás Adolfo Ducó. Algunas versiones indicaban que el micro del Xeneize había abandonado el recinto sin los futbolistas. Sin embargo, estuvo lejos de ser de esa manera.

Si bien es cierto que los jugadores estaban en una posición incómoda, rodeados de gente y sin certezas de a dónde debían dirigirse, la realidad es que ninguno iba a volverse en el micro con el plantel. Los deportistas, autorizados por el club, se retiraron con sus respectivas familias.

En el momento de la filmación, Montero, Villa, Romero y Ascacibar estaban esperando a sus familiares. Debido al cambio de escenario del encuentro (Boca mudó su localía al Ducó), debían esperar para ser escoltados hasta la zona del vallado, donde su gente los esperaba con los autos.

“Olvidados”



Pa el micro de Boca ayer se fue del Ducó sin Montero, sin Villa y sin Ascacibar pic.twitter.com/dOd2zIErsj — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) August 6, 2026

Lo que se le viene a Boca

La próxima parada para Boca Juniors será el sábado 8 de agosto a las 19.15, recibiendo nada más ni nada menos que a Vélez, en el marco de la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. Una vez más, elescenario será el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

Tres días más tarde, el martes 11 de agosto, Boca será local ante Deportivo Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Dicho compromiso comenzará a las 19 y todavía no tiene estadio definido.