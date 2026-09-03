¿Se adelantó Montero en la victoria de Boca ante Vélez por Copa Argentina?

El colombiano le tapó a Thiago Silvero el último de la tanda y generó algunas dudas respecto a su posición.

Sin brillar, Boca avanza. Desde que asumió Rodolfo Arruabarrena, el Xeneize no tuvo grandes partidos en líneas generales, pero los resultados acompañan, especialmente en los torneos de eliminación directa. Desde que está el Vasco, su equipo superó a O´Higgins y Recoleta por la Copa Sudamericana, mientras que hizo lo propio con Sarmiento y Vélez por la Copa Argentina.

Ante el Fortín tuvo que sufrir más de la cuenta, de hecho tuvo un penal en contra al minuto 90 de juego en el Mario Alberto Kempes, pero Dilan Godoy lo estrelló en el palo y todo se definió desde los doce pasos y allí Boca fue más efectivo, aunque Álvaro Montero protagonizó una de las grandes polémicas de la jornada.

Thiago Silvero ejecutó su penal, la tanda estaba 4 a 3 a favor de Boca, por lo que si metía todo continuaba, pero si fallaba el pase a cuartos de final sería del equipo que conduce Rodolfo Arruabarrena. Álvaro Montero se hizo gigante y le tapó el penal al defensor de Vélez, aunque despertó gran polémica porque justo antes de la ejecución da un pequeño salto y en ese momento no tiene alguna parte de sus pies sobre la línea.

Si bien no la tocaba en ese instante, justo cuando Silvero ejecutó, el arquero colombiano pisa con su talón la línea, pero es realmente milimétrico y, ante la duda, el árbitro decidió darlo por válido. Con la repetición de la cámara que está dentro del arco se puede observar que es realmente mínimo lo que pisa. Más allá de lo milimétrico y la polémica, la realidad es que fue una gran atajada del arquero que llegó desde el Fortín en el último mercado de pases.

EL PENAL QUE RECLAMÓ VÉLEZ: Montero y la posición de su talón izquierdo en el tiro desde los doce pasos que definió la serie de octavos. #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/oa1ywKngre — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2026

¿Qué se le viene a Boca en Copa Argentina?

Boca ya está en cuartos de final del torneo más federal del país y en dicha instancia se verá las caras con Racing en lo que promete ser uno de los duelos más apasionantes del certamen. Resta saber la fecha y el escenario en el que se jugará, aunque lo más probable es que sea fuera de Buenos Aires.

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