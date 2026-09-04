“Le voy a ganar la final de la Sudamericana a Boca”

El elenco peruano sueña con repetir el título del 2003, en el que superó en la final al River de Manuel Pellegrini.

La Copa Sudamericana entró en su etapa final: a partir del 8 de septiembre comenzarán a jugarse los cuartos de final con los ocho mejores equipos del certamen. Uno de los máximos candidatos al título es Boca, que llegó a esta instancia luego de dejar en el camino a O´Higgins y a Recoleta.

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Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena se medirán en cuartos de final ante Sao Paulo, que superó a Bolívar en los octavos. Del otro lado del cuadro aparece Cienciano, el elenco peruano que hizo historia en 2003 al superar a River en la final de aquella edición de la Copa Sudamericana, en lo que fue el primer título internacional de su historia.

Horacio Melgarejo es el entrenador de Cienciano y, en diálogo con ESPN, afirmó: “Vamos a llegar a la final y le vamos a ganar la final a Boca. Ojalá llegue un equipo argentino y sea Boca, pero primero hay que respetar al próximo rival. Queremos hacer un buen papel contra City Toque y si todo sale bien jugamos contra el ganador de Mineiro y Santos”.

Además, agregó: “A partir de ahí… ir paso a paso. Nosotros, de los ocho equipos que hay en presupuesto, en infraestructura, somos el más bajo, pero siempre digo que a la cancha entramos once contra once, nadie entra con la billetera ni con la tarjeta de crédito, así que vamos a jugar a muerte toque quien nos toque”.

"LE VOY A GANAR LA FINAL A BOCA". Horacio Melgarejo sobre la chance de que el Xeneize dispute la definición de la CONMEBOL #Sudamericana con Cienciano.



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El cuadro de la Copa Sudamericana 2026

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Boca vs. Cienciano: el antecedente de la Recopa 2004

El 7 de septiembre de 2004, en Miami, Boca y Cienciano se vieron las caras por la Recopa Sudamericana. El elenco argentino se clasificó a este certamen por haber ganado la Libertadores 2003, mientras que el peruano hizo lo propio tras quedarse con la Sudamericana. Luego de 1 a 1, todo se definió por penales y allí Cienciano fue más efectivo y se consagró campeón al ganar la tanda por 4 a 2.

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