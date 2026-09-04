Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Copa Sudamericana

“Le voy a ganar la final de la Sudamericana a Boca”

El elenco peruano sueña con repetir el título del 2003, en el que superó en la final al River de Manuel Pellegrini.

Horacio Melgarejo
© GettyHoracio Melgarejo

La Copa Sudamericana entró en su etapa final: a partir del 8 de septiembre comenzarán a jugarse los cuartos de final con los ocho mejores equipos del certamen. Uno de los máximos candidatos al título es Boca, que llegó a esta instancia luego de dejar en el camino a O´Higgins y a Recoleta.

Mira la Copa Sudamericana a través de Disney+

Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena se medirán en cuartos de final ante Sao Paulo, que superó a Bolívar en los octavos. Del otro lado del cuadro aparece Cienciano, el elenco peruano que hizo historia en 2003 al superar a River en la final de aquella edición de la Copa Sudamericana, en lo que fue el primer título internacional de su historia.

+ Seguinos en

Horacio Melgarejo es el entrenador de Cienciano y, en diálogo con ESPN, afirmó: “Vamos a llegar a la final y le vamos a ganar la final a Boca. Ojalá llegue un equipo argentino y sea Boca, pero primero hay que respetar al próximo rival. Queremos hacer un buen papel contra City Toque y si todo sale bien jugamos contra el ganador de Mineiro y Santos”.

Además, agregó: “A partir de ahí… ir paso a paso. Nosotros, de los ocho equipos que hay en presupuesto, en infraestructura, somos el más bajo, pero siempre digo que a la cancha entramos once contra once, nadie entra con la billetera ni con la tarjeta de crédito, así que vamos a jugar a muerte toque quien nos toque”.

El cuadro de la Copa Sudamericana 2026

Ver también

Conmebol designó los árbitros para los cuartos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana

Boca vs. Cienciano: el antecedente de la Recopa 2004

El 7 de septiembre de 2004, en Miami, Boca y Cienciano se vieron las caras por la Recopa Sudamericana. El elenco argentino se clasificó a este certamen por haber ganado la Libertadores 2003, mientras que el peruano hizo lo propio tras quedarse con la Sudamericana. Luego de 1 a 1, todo se definió por penales y allí Cienciano fue más efectivo y se consagró campeón al ganar la tanda por 4 a 2.

DATOS CLAVE

  • Copa Sudamericana iniciará sus cuartos de final a partir del 8 de septiembre.
  • Boca Juniors enfrentará a Sao Paulo tras eliminar a O´Higgins y Recoleta.
  • Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, afirmó que le ganará la final a Boca.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones