Declaraciones cruzadas entre Xabi Alonso y Maresca por Enzo Fernández: “Es un ganador”

Los entrenadores de Chelsea y Manchester City opinaron del traspaso del argentino en las últimas horas del mercado de pases.

Enzo Fernández sacudió el mercado de pases durante las últimas horas al confirmarse su traspaso y convertirse en nuevo refuerzo de Manchester City, luego de vestir la camiseta de Chelsea por casi 4 años. En ese sentido, Xabi Alonso habló sobre su salida de Londres y también Enzo Maresca reveló su felicidad por tenerlo en sus filas.

Cabe recordar que los Ciudadanos desembolsaron 145 millones de euros para quedarse con el mediocampista de la Selección Argentina y significó el quinto fichaje más caro de la historia. De esta manera, el campeón del mundo en Qatar 2022 firmó un contrato por seis años, es decir que está vinculado hasta el 30 de junio de 2032.

Enzo Fernández, en su presentación en Manchester City.

Lo cierto es que, en las últimas horas, el entrenador español rompió el silencio. “Tomamos todas las decisiones juntos“, sentenció Xabi Alonso en primera instancia al ser consultado sobre la salida de Enzo Fernández. Pocos segundos más tarde, el ex Liverpool y Real Madrid, agregó: “Trabajamos juntos en cada decisión, grande o pequeña“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Sabíamos que, en última instancia, el objetivo es tener lo mejor para el equipo y el plantel“, manifestó el director técnico que brilló en Bayer Leverkusen. Por último pero no menos importante, también añadió: “Queremos construir un buen espíritu y equipo”.

Xabi Alonso, flamante DT de Chelsea. (Getty Images)

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En contraparte, Enzo Maresca se rindió ante el argentino y solo tuvo palabras de elogio. “Hemos fichado a un ganador“, aseguró sin dar lugar al debate sobre su primera frase. “Enzo tiene una mentalidad ganadora, sabe cómo ganar: Copa del Mundo, Mundial de Clubes“, expresó luego el italiano. Además, resaltó: “¡Y lo principal es que es un ganador!“.

Inmediatamente después, el entrenador se encargó de hacer una confesión que se desconocía en el ambiente. “Puedo prometerles que en los últimos cuatro o cinco días, cuatro o cinco jugadores estaban preguntando si venía o no, ¡porque lo querían con nosotros!“, reveló el director técnico de Manchester City sobre las últimas horas del mercado de pases.

Enzo Maresca, flamante DT de Manchester City. (Getty Images)

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El dinero que recibió River por Enzo Fernández

Producto del mecanismo de solidaridad, River recibirá una suma importante de dinero: nada más y nada menos que 5.075.000 de euros. Esto se debe a lo establecido por la FIFA para el club formador. Cabe recordar que Enzo hizo las Divisiones Inferiores en el Millonario, allí debutó en Primero, luego se marchó a préstamo a Defensa y Justicia, para luego regresar a Núñez y brillar de la mano de Marcelo Gallardo.