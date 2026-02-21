Se conoció el Mercedes Benz que compró Leandro Paredes en Argentina: cuesta 229 mil dólares

Con apenas 31 años, Leandro Paredes decidió pegar la vuelta al fútbol argentino para ponerse al hombro a un Boca que necesitaba de su calidad futbolística y su liderazgo dentro de la cancha.

Luego de una carrera extensa en Europa, en clubes como Zenit, Roma, PSG y Juventus, el campeón del mundo regresó al equipo de sus amores para lograr el sueño de toda su vida: conquistar la Copa Libertadores con el Xeneize.

Y si bien hoy la realidad dista de ese objetivo, ya que el presente de Boca no es el mejor, Paredes estableció un vínculo en su contrato que lo liga con el club de la Ribera hasta diciembre del 2028. Contrato que es el más elevado del plantel xeneize y uno de los más altos del fútbol argentino.

Es que sí: pese a rechazar ofertas de la MLS y Arabia Saudita para regresar a Boca, Paredes posee un salario elevado en Sudamérica, y es por ello que puede darse sus lujos. Uno de ellos es el reciente Mercedes Benz que se compró en los últimos días.

En concreto, el campeón del mundo adquirió un Mercedes-AMG CLE 0km. La propia empresa alemana, en su página web, define este auto como una “declaración de intenciones que combina tecnología, confort y deportividad, exclusivo para quienes saben lo quieren, y lo quieren todo”.

Este nuevo modelo, fabricado por primera vez en 2024, está cotizado en 229.000U$D, aunque dependiendo del vendedor se puede conseguir por 190 mil dólares o menos. Paredes se lo compró a Carlos Lezcano, uno de los trabajadores del concesionario Besten, ubicado en San Isidro y el propio vendedor mostró cómo le entegó el deportivo al futbolista de Boca en sus redes sociales.

Mercedes-AMG CLE de frente (Mercedes Benz Argentina)

Las características del Mercedes-AMG CLE

El deportivo alemán que se compró Leandro Paredes tiene una velocidad máxima de 250 km/h y es capaz de acelerar de 0 a 100 en 4.2 segundos, gracias a los 449 CV de potencia.

La recuperación de Leandro Paredes

Hoy por hoy, Paredes está atravesando su primer parate desde que regresó a Boca. El volante se arrastra una lesión desde diciembre del 2025 y decidió, luego de un puñado de partidos jugando con la misma, frenar para recuperarse de manera propicia.

De momento, se perdió el encuentro ante Racing del pasado viernes, no jugará por Copa Argentina este martes y está en duda para enfrentar a Gimnasia de Mendoza el próximo fin de semana. Sus plazos de recuperación son desconocidos, pero su lesión en el tobillo requiere reposo para volver a las canchas al 100%.