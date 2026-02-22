Boca hoy: el posteo de Cavani, la presentación de Bareiro y el mensaje de Rojo

Tras la igualdad sin goles ante Racing, Boca quedó concentrado y retomó los entrenamientos pensando en el duelo ante Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina. En medio de esto, Adam Bareiro fue presentado como refuerzo, mientras que Edinson Cavani realizó un posteo luego de ser silbado por los hinchas.

El mensaje de Edinson Cavani luego de ser silbado por los hinchas

Boca igualó sin goles frente a Racing, no tuvo una buena actuación y, como si fuese poco, no provocó situaciones de peligro en el arco defendido por Facundo Cambeses. Así como el plantel se retiró repudiado de La Bombonera, justo cuando Claudio Úbeda decidió reemplazar a Edinson Cavani, una silbatina invadió al recinto boquense.

Pasaron las horas, y como el uruguayo volvió a tener protagonismo en el campo de juego, también aprovechó las redes sociales -que son un gran medio de comunicación por el que se expresan los futbolistas- para enviar un mensaje luego de todo lo que ocurrió.

Boca hizo oficial la llegada de Adam Bareiro

Después del empate sin goles ante Racing, Boca anunció la llegada de Adam Bareiro, que se convierte en el tercer refuerzo para Claudio Ubeda en este mercado de pases. El paraguayo, que estuvo en La Bombonera viendo a sus nuevos compañeros el pasado viernes, puso la firma y fue oficializado el pasado sábado.

“¡Bienvenido al Único Grande, Adam!”, escribió el club de la Ribera en sus redes oficiales, en un mensaje habitual para presentar incorporaciones, pero que también funciona como palo para diferenciarse de River, club en el que pasó en 2024.

Marcos Rojo necesitó tres palabras para confesar qué sintió en su vuelta a La Bombonera

En la noche del viernes donde Boca igualó 0-0 ante Racing por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026, se dio un acontecimiento especial. Además de los silbidos a los futbolistas, fue el regreso de Marcos Rojo a La Bombonera por primera vez como contrincante. En ese sentido, se encargó de revelar públicamente cuál fue la sensación que vivió al volver al campo de juego de Brandsen 805.

Cabe recordar que el pasado 7 de diciembre, el zaguero central ya había pisado el césped del Alberto J. Armando, pero en esa oportunidad no sumó minutos de juego. Esta vez fue titular, pero debió ser reemplazado durante el entretiempo ya que sufrió una cuestión física que le impidió salir en el complemento. Sin embargo, esos 45 minutos le alcanzaron para recordar viejos tiempos…