En la reprogramación por el paro general, este domingo San Lorenzo recibe a Estudiantes de Río Cuarto por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. El partido que se disputa en el Nuevo Gasómetro comienza a partir de las 17 horas y cuenta con el arbitraje de Sebastián Martínez. El encuentro es transmitido a través de la pantalla de TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.
San Lorenzo 1-0 Estudiantes de Río Cuarto EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura: minuto a minuto
En el Nuevo Gasómetro, el Ciclón recibe al elenco cordobés en la reprogramación del encuentro suspendido por el paro general.
44' PT - Vietto, amonestado
El jugador de San Lorenzo recibió la tarjeta amarilla por una infracción.
41' PT - Empuja el Ciclón
Aunque sin tantas ideas, San Lorenzo insiste contra el arco de Lastra.
37' PT - Herrera, lastimado
El defensor de San Lorenzo quedó tendido sobre el césped, mientras se quejaba de un golpe en la cara.
35' PT - Partido controlado
San Lorenzo es el dueño del partido y maneja los tiempos desde la posesión, pero sin llegar con claridad.
¡Insólita situación en el Nuevo Gasómetro!
Un hincha del Ciclón está vestido de una banana durante el partido entre San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto.
25' PT - Cuello, dolorido
Tras un pique largo y una barrida, el delantero de San Lorenzo quedó tendido sobre el campo de juego y despertó las alarmas.
22' PT - Avisó Hernández
El capitán de San Lorenzo la desvió tras un tiro libre pero la jugada fue anulada por posición adelantada.
18' PT - Ferreira, dolorido
El delantero de Estudiantes RC quedó tendido sobre el césped tras chocar con los carteles de publicidad.
15' PT - ¡Lo tuvo Estudiantes de Río Cuarto!
Tras una serie de rebotes dentro del área, Antonini remató y de milagro no fue gol del elenco cordobés.
11' PT - Cuello, intratable
El delantero de San Lorenzo gambeteó un rival, tiró un caño y recibió una infracción para un peligroso tiro libre cerca del área rival.
6' PT - Momento de estudio
Después del gol rápido, ambos equipos tienen largas posesiones para intentar lastimar al rival.
1' PT - ¡GOL DE SAN LORENZO!
En la primera jugada y tras el centro atrás de De Ritis, Luciano Vietto marcó el 1-0 de San Lorenzo ante Estudiantes de Río Cuarto.
¡EMPEZÓ EL PARTIDO!
San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto ya se enfrentan por la fecha 6 -interzonal- del Torneo Apertura 2026.
¡Salen los equipos!
Con sus capitanes al frente, los jugadores ya están en el campo de juego del Nuevo Gasómetro.
Los suplentes de Estudiantes RC
Bacchia, Forclaz, Ojeda, Valiente, Talpone, Molina, Morales, Leiva, Alanis, Tévez, Bajamich y Ábila.
Los suplentes de San Lorenzo
Devecchi, Pagano, López, Lorenzón, I. Perruzzi, Gulli, Rattalino, Cardillo, Barrios, Cerutti, Reali, Herazzo.
Los jugadores, a calentar
Los futbolistas de ambos equipos realizan los trabajos precompetitivos en el campo de juego.
¡ASÍ VA ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO!
Agustín Lastra; Tomás Olmos, Gonzalo Maffini, Juan Antonini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Tomás González, Francisco Romero, Siro Rosané, Martín Garnerone; Javier Ferreira.
¡ASÍ FORMA SAN LORENZO!
Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego; Agustín Ladstatter, Luciano Vietto, Gregorio Rodríguez; Alexis Cuello.
Todo listo en los vestuarios
Las camisetas ya esperan por sus respectivos dueños para saltar al campo de juego.
Cómo llega Estudiantes RC
- Atlético Tucumán 4-0 Estudiantes RC
- Estudiantes RC 0-1 Independiente Rivadavia
- Banfield 2-1 Estudiantes RC
Cómo llega San Lorenzo
- Unión 0-0 San Lorenzo
- Huracán 1-0 San Lorenzo
- San Lorenzo 1-0 Central Córdoba
Los árbitros del partido
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
- Cuarto árbitro: Damían Rubino
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Mariano Ascenzi
Palabra autorizada