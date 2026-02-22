San Lorenzo 1-0 Estudiantes de Río Cuarto EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura: minuto a minuto

Orlando Gill ; Ezequiel Herrera , Jhohan Romaña , Gastón Hernández , Mathias De Ritis ; Nicolás Tripichio , Gonzalo Abrego ; Agustín Ladstatter , Luciano Vietto , Gregorio Rodríguez ; Alexis Cuello .

Agustín Lastra ; Tomás Olmos , Gonzalo Maffini , Juan Antonini , Matías Valenti , Tobías Ostchega ; Tomás González , Francisco Romero , Siro Rosané , Martín Garnerone ; Javier Ferreira .

Con sus capitanes al frente, los jugadores ya están en el campo de juego del Nuevo Gasómetro.

En la primera jugada y tras el centro atrás de De Ritis, Luciano Vietto marcó el 1-0 de San Lorenzo ante Estudiantes de Río Cuarto.

Tras un pique largo y una barrida, el delantero de San Lorenzo quedó tendido sobre el campo de juego y despertó las alarmas.

Un hincha del Ciclón está vestido de una banana durante el partido entre San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto.

San Lorenzo es el dueño del partido y maneja los tiempos desde la posesión, pero sin llegar con claridad.

En la reprogramación por el paro general, este domingo San Lorenzo recibe a Estudiantes de Río Cuarto por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. El partido que se disputa en el Nuevo Gasómetro comienza a partir de las 17 horas y cuenta con el arbitraje de Sebastián Martínez. El encuentro es transmitido a través de la pantalla de TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.