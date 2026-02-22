Es tendencia:
Quién es el árbitro de Vélez vs. River por la Fecha 6 del Torneo Apertura 2026

El Fortín y el Millonario se ven las caras este domingo en un compromiso con puntos clave para ambos equipos.

Por Agustín Vetere

El árbitro para Vélez vs. River.
© GettyEl árbitro para Vélez vs. River.

En el Estadio José Amalfitani, Vélez Sarsfield y River Plate chocarán este domingo desde las 19.15 en el marco de la Fecha 6 del Torneo Apertura 2026. El duelo interzonal encuentra a estos equipos en actualidades opuestas, aunque ambos buscan conseguir los tres puntos para afrontar sus objetivos.

En uno de los partidos más atractivos de esta jornada, el árbitro será nada menos que Darío Herrera, uno de los más experimentados en la Primera División. El colegiado de 40 años dirigirá un Vélez vs. River por segunda vez en su carrera.

El historial de Herrera ante Vélez y River

El neuquino dirigió 32 partidos de River entre todas las competencias, con un saldo a favor para el club de Núñez. En total, fueron 16 victorias, 7 empates y 9 derrotas en duelos del Millonario.

Del otro lado, Vélez también cuenta con historial positivo con Herrera como juez. Fueron 28 compromisos en total, con 13 triunfos, 6 igualdades y 9 veces se fueron con las manos vacías.

El único Vélez vs. River con Herrera como árbitro

Por la Superliga 2018-19, Herrera impartió justicia en lo que fue victoria por 2-1 del Millonario en Liniers. Aquel 3 de febrero, Rafael Borré y Juanfer Quintero, de penal, anotaron los tantos para el elenco de Marcelo Gallardo, mientras que Álvaro Barreal marcó el descuento en tiempo añadido.

La terna arbitral para Vélez vs. River

  • Árbitro: Darío Herrera
  • Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
  • Árbitro asistente 2: Pablo González
  • Cuarto árbitro: Juan Pafundi
  • VAR: Germán Delfino
  • AVAR: Gisella Trucco
Datos clave

  • Vélez Sarsfield y River Plate juegan este domingo a las 19:15 por el Apertura 2026.
  • El árbitro Darío Herrera dirigirá su segundo enfrentamiento entre ambos equipos en Liniers.
  • Herrera registra 16 victorias de River y 13 triunfos de Vélez en su historial.
Agustín Vetere
Agustín Vetere

