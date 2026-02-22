La Fórmula 1 analizó todas las escuderías y confirmó quiénes serán los acérrimos rivales de Alpine en la temporada 2026

Terminaron las pruebas de pretemporada de Bahréin y la Fórmula 1 está cada vez más cerca de arrancar la temporada 2026, que dará inicio el fin de semana del 6 de marzo, con el primer Gran Premio del año, que será en el Melbourne Grand Prix Circuit, de Australia.

Luego de estas pruebas, en la página web de la Fórmula 1 realizaron un análisis respecto al rendimiento de las 11 escuderías que correrán a lo largo del año. Allí, puntualizaron en cada una y en el momento en el que llegaron a Alpine, revelaron cuáles serán sus dos máximos rivales en la temporada.

Con Franco Colapinto y Pierre Gasly confirmados en la parrilla, con el nuevo cambio en el reglamento la escudería francesa busca cambiar la performance que tuvo en 2025, año en el que finalizaron en el último puesto con tan solo 20 puntos, todos cosechados por el mismo Gasly.

En este sentido, desde la Fórmula 1 revelaron que los dos máximos rivales de Alpine serán Haas y Racing Bulls, teniendo en cuenta los rendimientos que tuvieron las tres escuderías tanto en las pruebas de Bahréin, así como también en las anteriores que se realizaron en Barcelona.

“Parece una batalla entre Haas , Alpine y posiblemente Racing Bulls por el título de líder del mediocampo”, sentenció el artículo de la F1 en su página web. “Se espera que sean líderes de su clase este año, disfrutando de una prueba de pretemporada muy alentadora que dejó a Pierre Gasly y Franco Colapinto animados por lo que tienen a su disposición”, agregaron sobre la escudería francesa.

“Pero todo apunta a que se enfrentarán a una dura competencia por parte de Haas, que tuvo la pretemporada más fluida de su historia gracias a una fiabilidad suprema y un cambio de ritmo rápido, particularmente en una vuelta. Racing Bulls es quizás la sorpresa. Sufrieron algunos problemas de fiabilidad al principio, pero se recuperaron bien entrada la segunda semana”, sumaron respecto a sus rivales.

Las 4 escuderías a pelear por el Campeonato de Constructores

Por otro lado, en este análisis la Fórmula 1 postuló a Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull como las cuatro escuderías que pelearán por el Campeonato de Constructores a lo largo del año, debido al buen rendimiento que tuvieron en las últimas pruebas previas al inicio de la temporada.

“Mostraron un cambio de ritmo que sugirió que están cómodamente entre los cuatro mejores equipos. Sin embargo, determinar quién está en cabeza es un poco más difícil”, afirmaron al respecto, sin dar un candidato claro a quedarse con el título.

