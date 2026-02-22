Por qué no juega Marcos Acuña hoy en Vélez vs. River por el Torneo Apertura 2026

En la clara búsqueda de salir a flote de una vez por todas, este domingo River visita a Vélez por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026, duelo correspondiente a la jornada interzonal. Luego de volver a la victoria por la Copa Argentina, el equipo de Marcelo Gallardo ahora busca hacerlo en el campeonato. Sin embargo, no podrá contar con Marcos Acuña que será una de las bajas.

Cabe recordar que, obviando la eliminación a Ciudad de Bolivar, el Millonario acumula dos derrotas consecutivas en el certamen doméstico tras ser goleado por Tigre (4-0) y derrotado por Argentinos Juniors (1-0). Debido a eso, está fuera de los puestos de playoffs, lo que significa que está prácticamente obligado a retornar a la senda de la victoria para recuperar varias posiciones.

Lo cierto es que Acuña no juega ante Vélez por una gripe. Si bien dicho problema ya lo había marginado el martes pasado por Copa Argentina, el fuerte estado febril le impidió entrenarse durante varios días seguidos, por lo que el cuerpo técnico y los médicos determinaron que la mejor opción era que sea preservado una vez más y vuelva a ser tenido en cuenta en el próximo cotejo.

A raíz de su ausencia en el duelo ante Ciudad de Bolivar de hace 5 días, su reemplazante fue Matías Viña, que volverá a estar desde la partida en el Estadio José Amalfitani. El flamante refuerzo que arribó hace apenas un puñado de semanas llegó para competir el puesto con el Huevo y, hasta el momento, jugó más partidos que el campeón del mundo por sus reiteradas bajas.

La posible formación de River ante Vélez

Franco Armani o Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Agustín Ruberto, Maximiliano Salas o Facundo Colidio.