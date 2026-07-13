Sebastián Villa se hace la revisión médica para convertirse en nuevo refuerzo de Boca

Tras varias semanas de negociación, el colombiano llegó a un acuerdo para ser el segundo refuerzo del Xeneize.

Llegó el día Villa. En las primeras horas de la mañana de este lunes, el delantero colombiano llegó al Centro Médico Genea para realizarse la revisión médica, y de no mediar inconvenientes, luego firmar su contrato por cuatro temporadas para sellar su regreso a Boca.

A tres años de su salida del club, que tuvo polémicas al considerarse un jugador libre y con un juicio en el medio, Villa volverá a ponerse la camiseta del Xeneize tras desempeñarse durante la última temporada y media en Independiente Rivadavia de Mendoza, donde ganó un título.

Para que la situación llegue a buen puerto, Boca negoció con el elenco mendocino y acordaron la compra de su pase en 6.5 millones de dólares, una cifra cercana a la cláusula de rescisión que tenía el delantero de 30 años, que estaba establecida en 7 millones de la misma moneda.

Así las cosas, de no mediar inconvenientes en los chequeos rutinarios, Villa firmará su nuevo contrato con la institución. A través del mismo estará ligado por cuatro temporadas, ya que la fecha de finalización está pautada para el 30 de junio de 2030, cuando el jugador tenga 34 años.

Con la llegada del colombiano, ya son dos los refuerzos para el entrenador Rodolfo Arruabarrena, ya que previo a esto se sumó a las prácticas el lateral derecho uruguayo Leandro Lozano, a quien le compraron el pase tras su paso por Argentinos Juniors.

Sebastián Villa ingresó a la clínica a hacer la revisión médica pic.twitter.com/CLFxbg2jtJ — Emiliano Raddi (@EmilianoRaddi) July 13, 2026

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El tercer refuerzo de Boca podría oficializarse esta semana

Por otro lado, el martes por la mañana será el turno de la revisión médica para Álvaro Montero, que viene de disputar el Mundial 2026 con la Selección Colombia, aunque no sumó minutos en cancha como arquero suplente de Camilo Vargas.

El arquero viene de desempeñarse de buena forma con la camiseta de Vélez Sarsfield y tuvo un destacado paso por Millonarios. Boca desembolsará 4 millones de dólares para el Fortín.

Datos claves

Sebastián Villa se realizó la revisión médica para regresar a Boca Juniors .

se realizó la revisión médica para regresar a . Boca Juniors compró el pase de Villa a Independiente Rivadavia por 6.5 millones de dólares .

. El arquero colombiano Álvaro Montero se realizará la revisión médica con Boca el martes.