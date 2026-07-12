Boca confirmó la llegada de Álvaro Montero como nuevo refuerzo para Arruabarrena: cuándo firma

El colombiano terminó su participación en el Mundial y deja Vélez para ser el nuevo arquero del Xeneize por los próximos años.

Mientras todos los flashes apuntan hacia Norteamérica, Boca está en plena pretemporada y también inmerso en el mercado de pases para mejorar el plantel de cara a la segunda mitad de la temporada. En ese sentido, en las próximas horas Álvaro Montero se convertirá en nuevo refuerzo para que el arco azul y oro tenga nuevo dueño por los años venideros.

Cabe recordar que había acuerdo total desde hace semanas, pero la operación no podía cerrarse al 100% debido a que el arquero estaba disputando la Copa del Mundo 2026. De esta manera y a raíz de la eliminación de la Selección de Colombia del certamen internacional, ya tiene fecha exacta de arribo para convertirse en la flamante incorporación del Xeneize.

Álvaro Montero, arquero colombiano que irá a Boca. (Getty Images)

Lo cierto es que este domingo se oficializó el arribo de Álvaro Montero. A través de un posteo en las redes sociales, la cuenta que presenta las contrataciones reveló todos los detalles. “El arquero llegará mañana por la noche al país y el martes se realizará los estudios médicos correspondientes. De no surgir inconvenientes, será refuerzo de Boca“, sostiene la publicación difundida.

Según pudo saber BOLAVIP, el experimentado guardameta arriba el martes a las 00:20hs al Aeropuerto Internacional de Ezeiza tras su participación en el Mundial. Luego de pasar la noche, el martes a las 8am se someterá a la revisión médica pertinente para finalmente convertirse en la tercera incorporación. Vale aclarar que ya firmó Leandro Lozano y Sebastián Villa lo hace este lunes.

#Refuerzos



El arquero Álvaro Montero llegará mañana por la noche al país y el martes se realizará los estudios médicos correspondientes. De no surgir inconvenientes, será refuerzo de Boca. pic.twitter.com/KWElKncRP9 — Esto es Boca (@estoesboca_ok) July 12, 2026

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En cuanto a los números, el elenco de la Ribera le pagará a Vélez 4 millones de dólares para hacerse con la totalidad de la ficha de Montero. Cabe destacar que los de Liniers en este mismo mercado hizo uso de su opción de compra y lo pagó 1.7 millones de dólares a Millonarios de Colombia. Así las cosas, firmará su nuevo contrato por 4 temporadas, es decir hasta junio de 2030.

El experimentado guardameta tiene pasado en Sao Caetano de Brasil y luego tuvo una breve estadía en San Lorenzo, pero no jugó ningún partido oficial. Después arribó a Cúcuta Deportivo y a Deportes Tolima, antes de llegar a Millonarios, desde donde regresó al fútbol argentino para atajar en Vélez.

Álvaro Montero, arquero de Colombia. (Getty Images)

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Los números de Álvaro Montero en Vélez

A lo largo del año en el que se desempeñó en Vélez, Montero disputó un total de 19 partidos, en los que recibió 14 goles y mantuvo su arco en cero en 8 oportunidades. Además recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 1681 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, ganó la Supercopa Argentina.