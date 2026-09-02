El Xeneize busca meterse entre los ocho mejores del certamen nacional, donde ya aguarda su próximo rival en una llave definida.

Boca enfrenta a Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina 2026 en un partido determinante para su semestre. El Xeneize buscará imponerse en el Estadio Mario Alberto Kempes para meterse entre los ocho mejores del certamen y seguir soñando con el título.

El encuentro será vital, no solo para su objetivo de ser campeón, sino también para seguir en carrera en una de las vías de acceso a la Copa Libertadores 2027. En caso de avanzar, ya sabe con quién deberá medirse en la próxima instancia.

Si gana Boca, ¿dónde y contra quien juega por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026?

Si Boca logra superar a Vélez en su cruce por los octavos de final, su panorama para la próxima instancia ya está trazado en el cuadro del torneo:

El rival: El Xeneize se enfrentará en los cuartos de final ante Racing . La Academia ya se aseguró su lugar en esta llave tras dejar en el camino a Belgrano.

El Xeneize se enfrentará en los cuartos de final ante . La Academia ya se aseguró su lugar en esta llave tras dejar en el camino a Belgrano. Sede, fecha y horario: Por el momento, no hay un estadio definido. Como es habitual en la logística de la Copa Argentina, la organización oficial del torneo anunciará la sede y la programación exacta del encuentro en las próximas semanas.

De esta manera, si el equipo de Rodolfo Arruabarrena avanza esta noche en Córdoba, ya sabe que le espera un clásico de alto voltaje frente al conjunto de Avellaneda para meterse entre los cuatro mejores del certamen nacional.

El cuadro de la Copa Argentina 2026