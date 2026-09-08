Quién es el DT de Sao Paulo que enfrenta a Boca por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Dorival Junior es el entrenador del combinado paulista, luego de un paso reciente por Corinthians y por la Selección de Brasil.

Sao Paulo es el rival de Boca en estos cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto tricolor viene de eliminar a Bolívar en la instancia anterior y sueña con seguir en camino en el certamen internacional, en una competencia donde ya eliminaron al Xeneize en la edición 2007.

Los paulistas tienen como entrenador al reconocido Dorival Júnior, quien viene de un paso de un año por Corinthians con premio recorrido por la Selección de Brasil entre 2024 y 2025. De hecho, su último partido en la Canarinha fue en Argentina, en lo que fue la histórica derrota ante la Selección por 4 a 1 en el Monumental.

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Además, sufrió la eliminación en la Copa América 2024 ante Uruguay. En este ciclo en Sao Paulo lleva 13 encuentros dirigidos, con 4 triufos, 5 empates y 4 derrotas. Cabe destacar que este es su tercer ciclo en el club paulista y tiene en su palmares la Copa Libertadores 2022 como máximo título obtenido.

Dorival Jr en Sao Paulo (Getty)

Las alineaciones de Boca y San Pablo

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

San Pablo: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Wendell, Marcos Antonio, Danielzinho, Lucas Ramon; Gustavo Santana, Artur y Luciano.

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