Fluminense vs. Platense EN VIVO y ONLINE por la ida de los cuartos de la Copa Libertadores 2026: minuto a minuto

En Río de Janeiro, el Calamar protagoniza el duelo que abre los cuartos de final buscando un resultado positivo de visitante para arrimar la clasificación.

En el Estadio Maracaná, este martes comienzan los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. Por el partido de ida, Fluminense recibe a Platense desde las 19, hora argentina, en un duelo que contará con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y se podrá sintonizar a través de Disney+, Fox Sports y Telefe.

El elenco dirigido por Martín Palermo viene de vencer a Coquimbo por penales y quiere continuar haciendo historia. Del otro lado, los cariocas limpiaron a Independiente Rivadavia, también desde los 12 pasos.

Las formaciones de Fluminense y Platense

FLUMINENSE: Fábio; René, Thiago Silva, Julián Millán, Guga; Martinelli, Nonato; Jefferson Soteldo, Paulo Henrique Ganso, Kevin Serna; y Hulk. DT: Marcao.

PLATENSE: Juan Pablo Cozzani; Álvaro Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira, Guido Mainero; Gastón Togni, Bruno Sepúlveda y Nicolás Retamar. DT: Martín Palermo.

El cuadro de la Copa Libertadores 2026