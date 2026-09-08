Fluminense vs. Platense EN VIVO y ONLINE por la ida de los cuartos de la Copa Libertadores 2026: minuto a minuto

En el Estadio Maracaná, este martes comienzan los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. Por el partido de ida, Fluminense recibe a Platense desde las 19, hora argentina, en un duelo que contará con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y se podrá sintonizar a través de Disney+, Fox Sports y Telefe.
El elenco dirigido por Martín Palermo viene de vencer a Coquimbo por penales y quiere continuar haciendo historia. Del otro lado, los cariocas limpiaron a Independiente Rivadavia, también desde los 12 pasos.
Las formaciones de Fluminense y Platense
FLUMINENSE: Fábio; René, Thiago Silva, Julián Millán, Guga; Martinelli, Nonato; Jefferson Soteldo, Paulo Henrique Ganso, Kevin Serna; y Hulk. DT: Marcao.
PLATENSE: Juan Pablo Cozzani; Álvaro Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira, Guido Mainero; Gastón Togni, Bruno Sepúlveda y Nicolás Retamar. DT: Martín Palermo.