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Fluminense vs. Platense EN VIVO y ONLINE por la ida de los cuartos de la Copa Libertadores 2026: minuto a minuto

En Río de Janeiro, el Calamar protagoniza el duelo que abre los cuartos de final buscando un resultado positivo de visitante para arrimar la clasificación.

Fluminense y Platense abren la serie.
© GettyFluminense y Platense abren la serie.

En el Estadio Maracaná, este martes comienzan los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. Por el partido de ida, Fluminense recibe a Platense desde las 19, hora argentina, en un duelo que contará con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y se podrá sintonizar a través de Disney+, Fox Sports y Telefe.

El elenco dirigido por Martín Palermo viene de vencer a Coquimbo por penales y quiere continuar haciendo historia. Del otro lado, los cariocas limpiaron a Independiente Rivadavia, también desde los 12 pasos.

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Las formaciones de Fluminense y Platense

FLUMINENSE: Fábio; René, Thiago Silva, Julián Millán, Guga; Martinelli, Nonato; Jefferson Soteldo, Paulo Henrique Ganso, Kevin Serna; y Hulk. DT: Marcao.

PLATENSE: Juan Pablo Cozzani; Álvaro Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira, Guido Mainero; Gastón Togni, Bruno Sepúlveda y Nicolás Retamar. DT: Martín Palermo.

El cuadro de la Copa Libertadores 2026

Agustín Vetere
Agustín Vetere
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