Colapinto reveló lo que espera de Alpine para el Gran Premio de Madrid: “Será divertido”

Tras una carrera con altibajos en Monza, el piloto argentino cambió la página y se prepara para el debut del Madring en la Fórmula 1.

La Fórmula 1 no tiene descanso y, tras Monza, las escuderías ya se trasladan a España para la disputa del Gran Premio de Madrid este fin de semana. Franco Colapinto intentará volver a meterse en los puntos en una carrera que significará la presentación del Circuito Madring.

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Luego del despiste en Monza, del que luego logró recuperarse para cruzar la meta en la 9° posición, el argentino dio vuelta la página y ya está enfocado en lo que viene. El de Alpine resaltó lo positivo del último fin de semana y habló de las claves para conseguir buenos resultados en el que viene.

“Después de un tiempo para reflexionar sobre el fin de semana de carrera en Monza, creo que como equipo podemos estar orgullosos. El ritmo que mostramos fue fuerte en todas las sesiones y, aunque estoy frustrado con mi carrera, hicimos una gran recuperación para terminar en los puntos”, explicó el de Pilar.

Colapinto en la segunda largada de Monza. (Foto: Getty)

Y siguió, refiriéndose a lo que precisa Alpine para ser competitivo: “Ahora vamos a Madrid por primera vez, lo cual es increíblemente emocionante. El circuito parece bastante único y requerirá un aprendizaje rápido para ponerse al día. Algunas curvas son bastante diferentes —el peralte de la curva 12 será divertido de conducir de verdad— y está claro que encontrar el ritmo será clave para un fin de semana exitoso”.

“Yo solía vivir en Madrid, así que es una ciudad que conozco muy bien y tengo grandes recuerdos de mi tiempo aquí. Va a ser muy especial para mí correr en esta pista y, debo decir, la Fórmula 1 ha hecho un gran trabajo preparando el evento. Demostramos la última vez que nuestro paquete de mejoras tiene buen ritmo y aún tenemos más que aprender sobre él, por lo que nuestro objetivo en Madrid es aprovechar esto y terminar nuevamente en los puntos. ¡Vamos!”, cerró el piloto.

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Los horarios del Gran Premio de Madrid

*Horarios de Argentina

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE

Práctica libre 1: 8.30hs

Práctica libre 2: 12hs

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

Práctica libre 3: 7.30hs

Clasificación: 11hs

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE

Carrera: 10hs

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