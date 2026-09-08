Messi compra otro club de Europa y profundiza su faceta como empresario del fútbol

En el tramo final de su carrera, el delantero argentino expande su cartera al acordar por la adquisición del 100% de las acciones de un equipo español.

Mientras el mundo del fútbol aún digiere el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, el delantero de Inter Miami ya se dedica a lo que será su nueva etapa tras colgar definitivamente los botines. Con sus movimientos en el ámbito empresarial del fútbol, todo parece indicar que su lugar será como propietario de clubes.

Este martes, el diario Marca adelantó que la Pulga llegó a un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de CD Eldense, club de la Segunda División de España. La institución tiene base en la ciudad de Elda, en Alicante.

Resta que le aprueben este movimiento al delantero argentino, que se mete de lleno en el fútbol español con este movimiento. Por ahora, el club pelea por mantener la categoría y, en un futuro, intentará subir ese escalón para disputar LaLiga.

El estadio del CD Eldense. (Foto: @CD_Eldense)

Tras las primeras cuatro fechas, Eldense, recién ascendido a la Segunda División, consiguió solo 2 puntos, por lo que debe trabajar para afianzarse en esta categoría. La actualidad ya le costó el puesto a Claudio Barragán y el club ya está buscando a un entrenador como reemplazo.

Los clubes que posee Lionel Messi

El campeón del mundo con la Selección Argentina adquirió en los últimos años una serie de equipos que muestran una tendencia sobre lo que quiere hacer tras su retiro. Al colgar los botines, se adueñará de un porcentaje de Inter Miami, que se sumará a su tenencia en LSM de Uruguay junto a Luis Suárez, además de Leones de Rosario y Unión Esportiva Cornellà, del fútbol catalán.

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