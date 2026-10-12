El DT confirmó la nómina que hará de local este martes por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Este lunes 12 de octubre, feriado en la República Argentina y en varios países de Latinoamérica, Boca no frenó y se entrenó en la previa del partido ante Vasco da Gama, que abrirá la serie de semifinales de la Copa Sudamericana.

Para dicho compromiso, pautado para las 21:30 de este martes 13 en La Bombonera, Rodolfo Arruabarrena definió la lista de convocados con los futbolistas que dirán presente en uno de los duelos más importantes en el semestre.

Lógicamente, la novedad más importante es la baja de Leandro Paredes. El capitán de Boca sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y será baja para toda la serie ante Vasco da Gama. Recién podrá volver a las canchas para el Superclásico, pautado para el domingo 1 de noviembre.

Así las cosas, el DT lo reemplazará en el campo de juego con las alternativas a disposición. Cabe destacar, como dato curioso, que Arruabarrena citó nuevamente a los seis extranjeros que ocupan plaza. Solo cinco de ellos deberán firmar planilla y uno quedará afuera. Ante Insituto fue Leandro Lozano, pero será titular este martes, por lo que pica en punta Ángel Romero como el sacrificado.

Los convocados de Boca

ARQUEROS : Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García.

: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García. DEFENSORES : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Malcom Braida.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Malcom Braida. VOLANTES : Camilo Rey Domenech, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Joaquín Ruíz, Carlos Palacios.

: Camilo Rey Domenech, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Joaquín Ruíz, Carlos Palacios. DELANTEROS: Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero, Milton Giménez, Enner Valencia.

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La posible formación de Boca ante Vasco da Gama

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Miguel Merentiel, Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Qué dijo Arruabarrena de la lesión de Paredes

El Vasco asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada partido y confirmó la baja del capitán tras el duelo ante Instituto. “Supongo que para el martes está descartado“, sentenció el Vasco de cara al enfrentamiento contra Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Pocos segundos más tarde, el entrenador del Xeneize continuó: “Lo único que lamentamos es la lesión de Lea“. No conforme con esa declaración, redobló la apuesta y fue por más. “Leandro es nuestro capitán y sabemos todos lo que genera para el grupo“, aseguró inmediatamente después. Además, agregó: “Hemos perdido al capitán, al líder“.

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En ese preciso momento, manifestó: “Tenemos con qué suplantarlo, aunque con otras características. Siempre damos la cara y eso el hincha lo agradece. El martes daremos el presente”. Sin titubear, Arruabarrena reveló al posible reemplazante con vistas hacia el martes. “Ha jugado Alarcón, Delgado terminó bien y tuvo minutos Ascacibar“, deslizó.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Podemos armar un buen mediocampo“, sentenció sin dudarlo. A su vez, hizo una pequeña pero importante aclaración. “Una cosa es hablarlo y otra el martes demostrarlo, estoy seguro que hambre y ganas tienen así que esperamos hacer un buen partido”.

El calendario de Boca para las próximas semanas

DÍA L/V VS EQUIPO HORA 2/10 L Unión – Clausura | Victoria 3-0 9/10 V Instituto – Clausura | Empate 2-2 13/10 L Vasco da Gama – Sudamericana 21:30 16/10 L Talleres – Clausura 21:30 20/10 V Vasco da Gama – Sudamericana 21:30 25/10 V Independiente – Clausura 17:00 1/11 L River Plate – Clausura 15:00