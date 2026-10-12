Miguel Merentiel, sincero sobre la lesión de Leandro Paredes en Boca: “Perdemos mucho”

El uruguayo fue el primer futbolista del Xeneize en romper el silencio desde la baja del capitán de cara a la Copa Sudamericana.

Bien se sabe que se lesionó Leandro Paredes el viernes pasado y es por eso que es baja para enfrentar a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. En ese sentido, Miguel Merentiel fue el primer futbolista en romper el silencio y reveló cómo vive el plantel de Boca la pérdida de su máxima figura en plena etapa de definición.

Cabe recordar que en el encuentro ante Instituto solo pudo jugar 16 minutos, tuvo que ser reemplazado y, con hielo en su pierna, se fue al vestuario con un médico. Tras los estudios correspondientes, los resultados arrojaron que padece un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho. Esta cuestión muscular suele demandar una recuperación de 21 días como mínimo.

Miguel Merentiel y Leandro Paredes, futbolistas de Boca. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con ESPN, el uruguayo fue sincero. “Nos queríamos morir. Lea es un jugador único para nosotros“, aseguró Merentiel sobre el instante en el que Paredes tuvo que salir. Inmediatamente después, hizo una confesión y soltó: “Se sintió en el momento. Dolió más lesión que el partido. Es nuestro líder, el capitán“.

Pocos segundos después, habló como uno de los referentes del plantel del Xeneize y en nombre de sus compañeros. “Ya dimos vuelta la página, sabemos que tenemos que ponernos firmes porque se viene un partido muy importante y hay que transmitirle al grupo tranquilidad“, manifestó La Bestia, que es una de las voces más autorizadas dentro del vestuario.

"NOS QUERÍAMOS MORIR, ES UN JUGADOR ÚNICO. DOLIÓ MÁS ESA LESIÓN QUE EL PARTIDO". En exclusiva con #SportsCenterAM, Miguel Merentiel se refirió a la baja sensible de Leandro Paredes para el duelo con Vasco da Gama.



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Además, hizo hincapié en cómo afecta la parte futbolística que no esté Paredes en los próximos partidos. “Perdemos ese pase de calidad que Lea tiene. De la nada te saca un pase increíble, perdemos mucho“, sentenció Merentiel sobre la visión del campeón del mundo. A su vez, también expresó: “Él nos saca peso de encima a muchos de nosotros“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto y volvió a hablar en nombre del plantel. “Pero el grupo está fuerte“, aclaró el delantero uruguayo sin titubear. “Sabemos que tenemos que dar la cara y lo vamos a hacer muy bien porque trabajamos muy bien“, culminó su relato durante la entrevista con el medio deportivo.

"PERDEMOS ESE PASE DE CALIDAD. PERDEMOS MUCHO, NOS SACA ESE PESO DE ENCIMA". Merentiel sobre lo que pierde Boca con la ausencia de Paredes para las semis ante Vasco.



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