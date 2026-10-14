¿Titulares o suplentes? Arruabarrena adelantó el plan de Boca para enfrentar el viernes a Talleres

El DT se mostró optimista de cara a la vuelta ante Vasco da Gama, pero hizo hincapié en el próximo compromiso de su equipo.

En La Bombonera, Boca Juniors cayó por la mínima ante Vasco da Gama en el marco del partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Adson, en el promedio del primer tiempo, anotó de cabeza el único gol de estos 90 minutos.

Al Xeneize le costó la primera mitad, pero luego de la expulsión de Andrés Gómez se convirtió en el protagonista absoluto del trámite. Sin embargo, no logró capitalizar las jugadas claras que tuvo en la media hora y deberá dar vuelta la serie en la revancha para aspirar a un lugar en la final del certamen.

En conferencia de prensa, Rodolfo Arruabarrena se mostró optimista de cara a la vuelta: “Ahora vamos a volver al hotel a descansar y pensar en el viernes. Ya tendremos tiempo después del partido con Talleres. Estamos jugando la posibilidad de llegar a una final, no hay mucho que hablar”.

“Corregir y tratar de ir a buscar el partido allá como lo hacemos siempre. Obviamente nos hubiera gustado ganar en casa, pero esto es fútbol. Habrá que ir a Brasil a tratar de ganar y pasar. El mejor incentivo es poder llegar a una final. No hay mucho para hablar, sí para corregir”, continuó.

Y luego adelantó cómo definirá a los titulares del duelo del viernes ante Talleres: “Vamos a poner lo mejor. Trataré de poner lo mejor. Después hablaré con la parte médica, los jugadores. Vamos a ir viendo en estos pocos entrenamientos. Tenemos una idea, pero es verdad que tal vez en la zona media estamos con lo justo. Vamos a tratar de poner lo mejor. Es lo que necesitamos y lo que venimos haciendo, si los tiempo nos da para recuperarnos”.

Así está el cuadro de la Copa Sudamericana

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