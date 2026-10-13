Boca vs. Vasco da Gama, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto

En la Bombonera, el Xeneize recibe al conjunto brasileño con la misión de cosechar un buen resultado de cara a la vuelta en Brasil.

Este martes, en el marco del partido de ida por las semifinales de la presente edición de la Copa Sudamericana, Boca Juniors y Vasco da Gama se encuentran frente a frente en la Bombonera de Buenos Aires y con arbitraje del chileno Piero Maza. Se trata de un compromiso totalmente determinante pensando en la vuelta en Brasil.

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Cabe destacar que el equipo comandado estratégicamente por Rodolfo Arruabarrena llegó a este partido por el certamen continental luego de dejar en el camino a O’Higgins de Chile en la eliminatoria para ingresar a los octavos de final, a Recoleta de Paraguay en octavos de final y a Sao Paulo de Brasil en cuartos de final.

Por su parte, los oriundos de Río de Janeiro lograron imponerse contra Independiente Medellín de Colombia en la eliminatoria para acceder a los octavos de final de la Sudamericana, frente a Olimpia de Paraguay en los propios octavos de final y, por último, ante Independiente Santa Fe de Colombia en cuartos de final.

Las probables alineaciones de Boca y Vasco da Gama

BOCA: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

VASCO DA GAMA: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Santiago Sosa, Alan Lescano; Nuno Moreira, David y Marino Hinestroza.

La previa de Boca vs. Vasco da Gama

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El cuadro de la Copa Sudamericana