La rompió en Instituto y destacó al presidente del Xeneize como a uno de sus grandes ídolos en el fútbol.

A pesar de que Boca Juniors define varios frentes en el cierre del año, los hinchas nunca se conforman y ya piensan en la temporada 2027 con el regreso confirmado a la Copa Libertadores. Para eso, el mercado de pases está a la vuelta de la esquina.

En ese contexto, Alex Luna, volante ofensivo de Instituto, habló en entrevista con Olé y se refirió a la posibilidad de vestir la camiseta azul y oro luego de haber sido una de las grandes figuras del Torneo Clausura 2026.

La Glori y Rosario Central fueron los equipos que más puntos sumaron en el certamen de este segundo semestre, incluso por delante de Boca. Al futbolista le preguntaron por su reacción tras haber sido destacado por Juan Román Riquelme como uno de los mejores del torneo.

Alex Luna ante Malcom Braida. (Foto: Getty)

“Cuando mi familia me lo mandó, la verdad que no lo podía creer. Que hable Román así de mí me llena de orgullo, eso significa que estoy haciendo bien mi trabajo y que tengo que seguir por este camino. Que uno de mis ídolos hable así significa que tengo que seguir por esta línea, que es la correcta”, explicó Luna.

Y contestó si le gustaría recibir un llamado de Riquelme: “Sí, obviamente, trabajo todos los días para eso. Yo creo que por el momento en el que estamos van a venir cosas lindas, así que ojalá pueda dar ese gran salto”.

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Riquelme y Tevez, entre los ídolos de Luna

“(Tevez) es uno de mis ídolos, junto con Riquelme, con Messi, me gusta mucho Neymar también. La verdad es que tenerlo como técnico a Carlos fue algo muy lindo, lo disfruté un montón, he aprendido mucho y me ha enseñado muchísimo también, así que muy feliz de haberlo cruzado en una parte de mi carrera”, recordó sobre su paso por Independiente con el Apache como DT.

Y reveló sobre un consejo que le dio el exdelantero: “En una siesta antes del primer clásico que jugué en Avellaneda, ahí en la cancha de Independiente, me llamó a la habitación y me dijo que juegue como si estuviera en la plaza de mi barrio. Eso me quedó grabado para siempre y ahora en cada partido salgo a jugarlo de esa manera, como él me enseñó”.

Datos clave

Alex Luna espera el llamado de Riquelme para jugar en Boca Juniors.

espera el llamado de Riquelme para jugar en Boca Juniors. Instituto y Rosario Central fueron los equipos con más puntos del Torneo Clausura 2026.

fueron los equipos con más puntos del Torneo Clausura 2026. Carlos Tevez dirigió a Luna en Independiente y es uno de sus ídolos.